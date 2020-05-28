Escritor e jornalista Murilo Melo Filho morre aos 91 anos, no Rio

Jornalista e acadêmico Murilo Melo Filho morre aos 91 anos Crédito: Pedro França/Ministério da Cultura

O jornalista e escritor Murilo Melo Filho morreu, na manhã desta quarta-feira (27), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava no Hospital Pró-Cardíaco, na capital fluminense, e teve falência múltipla dos órgãos, informou a ABL (Academia Brasileira de Letras), da qual ele era membro.

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, Melo Filho estava na instituição desde 1999. Ele começou a vida como datilógrafo, mas fez carreira como jornalista na segunda metade do século 20.

Formado em Direito, foi primeiro repórter de polícia no Correio da Noite e, em seguida, partiu para trabalhar na Tribuna da Imprensa, o famoso jornal de Carlos Lacerda.

Seu nome está ao lado de Lacerda e outros autores no livro "Reportagens que Abalaram o Brasil", publicado pela Bloch Editores.

Melo Filho passaria ainda pelo Jornal do Commercio, o Estado de S. Paulo e a revista Manchete, de Adolpho Bloch. Nesta publicação, assinou por 40 anos a seção Ponto de Escuta.