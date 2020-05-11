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Morre a cantora de soul e R&B Betty Wright, aos 66 anos, em Miami

Wright ficou conhecida pelos sucessos 'Clean Up Woman', 'No Pain (No Gain)' e 'Tonight is the Night'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 13:11

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 13:11

Betty Wright
Betty Wright Crédito: Reprodução/ CD
Morreu no domingo (10), aos 66 anos, a cantora americana Betty Wright. Segundo sua sobrinha, a morte ainda não teve causa confirmada. Cantora do gênero musical R&B, Wright ficou conhecida pelos sucessos "Clean Up Woman", "No Pain (No Gain)" e "Tonight is the Night". Ela morreu em sua casa, em Miami, segundo o New York Times.
No dia 2 de maio, a cantora ganhadora de várias edições do prêmio Grammy Awards, Chaka Khan, fez um apelo para seus seguidores na rede social Twitter, onde pediu orações para Betty Wright.
Além de cantora, Betty foi a primeira artista feminina a lançar a sua própria gravadora, nos anos 1980. A artista foi recentemente homenageada no canal TV One, em um programa que contou com a participação do rapper Lil Wayne.

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