Morre a cantora de soul e R&B Betty Wright, aos 66 anos, em Miami

Betty Wright Crédito: Reprodução/ CD

Morreu no domingo (10), aos 66 anos, a cantora americana Betty Wright. Segundo sua sobrinha, a morte ainda não teve causa confirmada. Cantora do gênero musical R&B, Wright ficou conhecida pelos sucessos "Clean Up Woman", "No Pain (No Gain)" e "Tonight is the Night". Ela morreu em sua casa, em Miami, segundo o New York Times.

No dia 2 de maio, a cantora ganhadora de várias edições do prêmio Grammy Awards, Chaka Khan, fez um apelo para seus seguidores na rede social Twitter, onde pediu orações para Betty Wright.