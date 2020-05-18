Luto

Morre Michel Fernandes, criador do Prêmio Aplauso Brasil de teatro

Ator, produtor e crítico de teatro, Michel Fernandes comandava o site Aplauso
Publicado em 18 de Maio de 2020 às 09:28

Michel Fernandes, em foto de fevereiro: ele tinha 45 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Ator, produtor e crítico de teatro, Michel Fernandes morreu neste domingo, 17, aos 45 anos, vítima de uma parada cardíaca. Formado pela Escola Célia Helena na década de 1990, ele estreou no teatro na peça Avoar, com direção de Vladimir Capella.
Michel Fernandes se formou em jornalismo e se tornou crítico teatral. Ele foi o criador do site Aplauso Brasil, inaugurado em 2002 no portal IG, onde tinha chegado dois anos antes para escrever sobre teatro. Anos mais tarde, em 2012, ele idealizou o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro Brasileiro.

Fernandes, que foi também bailarino, escreveu peças. Entre elas, É Só Isso, Presidente? (1995), em parceria com Nelson Baskerville, que a dirigiu; As Águas Vão Rolar (1997), em parceria com o Núcleo dos Dez e também com direção Baskerville; Pequeno Ballet das Imperfeições (2001), com direção de Gláucia Felipe, e Bordel Neon (2007), com direção de Caio Evangelista.

