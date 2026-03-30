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Incêndio destrói casa de dois andares em Vila Velha; veja vídeo

Publicado em 30/03/2026 às 10h42
Uma casa pegou fogo no bairro Aribiri, em Vila Velha, na noite de domingo (29)

Um incêndio atingiu uma residência de dois andares no bairro Aribiri, em Vila Velha, na noite de domingo (29). As chamas também atingiram a parede de uma casa vizinha e galhos de uma árvore. De acordo com os Bombeiros, a equipe realizou o isolamento da área para evitar riscos a imóveis vizinhos e iniciou o combate ao fogo.

Após o controle do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Durante as buscas no interior do imóvel não foram encontradas vítimas. Segundo apuração da TV Gazeta, o incêndio começou no segundo andar da residência, onde não havia ninguém no momento, já que os moradores estavam fora.

No primeiro pavimento, vivem duas famílias, e as casas não foram atingidas diretamente pelo fogo. No entanto, uma moradora, uma mulher de 63 anos, com deficiência visual, teve dificuldade para deixar o imóvel e acabou inalando fumaça. Ela foi atendida e, apesar do susto, passa bem.

A suspeita dos moradores é de que tudo tenha começado com um curto-circuito em um dos quartos. Após o combate às chamas, o local foi isolado para avaliação da Defesa Civil Municipal. 

O churrasqueiro Warley Felipe Amorim morava com a mãe e o irmão no segundo andar da casa. Ele contou que perdeu até as roupas que tinha. Ele e a família foram para casa de parentes e não sabem como vai ser daqui para frente.

* Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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