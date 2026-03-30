Incêndio destrói casa de dois andares em Vila Velha; veja vídeo

Um incêndio atingiu uma residência de dois andares no bairro Aribiri, em Vila Velha, na noite de domingo (29). As chamas também atingiram a parede de uma casa vizinha e galhos de uma árvore. De acordo com os Bombeiros, a equipe realizou o isolamento da área para evitar riscos a imóveis vizinhos e iniciou o combate ao fogo.

Após o controle do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Durante as buscas no interior do imóvel não foram encontradas vítimas. Segundo apuração da TV Gazeta, o incêndio começou no segundo andar da residência, onde não havia ninguém no momento, já que os moradores estavam fora.

No primeiro pavimento, vivem duas famílias, e as casas não foram atingidas diretamente pelo fogo. No entanto, uma moradora, uma mulher de 63 anos, com deficiência visual, teve dificuldade para deixar o imóvel e acabou inalando fumaça. Ela foi atendida e, apesar do susto, passa bem.

A suspeita dos moradores é de que tudo tenha começado com um curto-circuito em um dos quartos. Após o combate às chamas, o local foi isolado para avaliação da Defesa Civil Municipal.

O churrasqueiro Warley Felipe Amorim morava com a mãe e o irmão no segundo andar da casa. Ele contou que perdeu até as roupas que tinha. Ele e a família foram para casa de parentes e não sabem como vai ser daqui para frente.