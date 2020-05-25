Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte de luto

Baterista do histórico 'Kind of Blue', Jimmy Cobb morre aos 91 anos

Causa da morte não foi divulgada; em 2009, o músico se apresentou no Brasil com 'Kind of Blue', álbum gravado em 1959
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:25

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:25

O baterista Jimmy Cobb
O baterista Jimmy Cobb Crédito: Reprodução/Instagram @drumming_for_life_
O baterista Jimmy Cobb morreu nesta segunda-feira, 25, aos 91 anos. Músico icônico, Cobb gravou com Miles Davis "Kind of Blue", considerado o álbum mais vendido da história do jazz. A causa da morte não foi divulgada. O artista foi o último de uma equipe estrelada pelo saxofonista John Coltrane, o baixista Paul Chambers, Julian Cannonball Adderley, no saxofone alto, e Bill Evans, no piano.
Em 2009, o músico se apresentou no Brasil com o álbum gravado em 1959. "Kind of Blue" é uma obra que até hoje turbina apaixonadas discussões musicais. "Miles entendia que menos era mais. O mais impressionante sobre aquele disco é que, se você quer analisar algo, não há muito o que analisar. São apenas alguns acordes. Freddie Freeloader não tem mais do que cinco notas", afirmou o pianista Larry Willis em entrevista ao Estadão, em 2009.

Veja Também

Jesus Led? Olho de Xenon? Modelo bonitão do ES faz sucesso no México

Audiovisual critica decreto que transfere a Cultura ao Ministério do Turismo

Desenterraram o Raimundos, mas encontraram os corpos já apodrecidos

O escritor Ashley Kahn discordou radicalmente e disse que a declaração era "incrivelmente não verdadeira". Willis voltou atrás e disse que o fato de Bill Evans estender os acordes fez a diferença, e salientou a influência da música impressionista francesa, de Eric Satie e outros, no mundo harmônico que emanava do piano em "Kind of Blue".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados