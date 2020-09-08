Em clipe com cenas do ES, Cesar MC exalta favela com funk, trap e rap

O som é uma celebração de superação, força e afeto, que é visto no cotidiano das Comunidades. Como na maioria dos meus trabalhos, a criação dessa música nasceu no meu terraço, enquanto eu refletia sobre a imagem que a palavra "favela" projeta na mente das pessoas, quase sempre somos sinônimos de dor, dificuldades e desigualdades. Mas favela é um mundo onde, principalmente, ecoa felicidade, esperança, talento e muita força. E eu busquei retratar isso nesta canção. Esse som não é sobre esconder os desafios e barreiras que enfrentamos no dia a dia, é sobre entender e reconhecer o quão vitoriosa e inspiradora são as pessoas que vivem ao meu redor. Desde uma mãe que sustenta seus filhos, o pedreiro que constrói a própria casa, o morador que abre o seu próprio negócio ou menino que quer viver da música. Todas essas conquistas nos levam para um ponto comum: a favela vence no plural. E tão urgente quanto cobrar as dificuldades que enfrentamos é também celebrar as barreiras que derrubamos.