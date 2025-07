Susto e prejuízo

Carro desgovernado desce ladeira e bate em casa em Nova Venécia

Caso ocorreu no domingo (20), no bairro Margareth. Vídeo mostra motorista saindo do veículo, depois tentando reassumir a direção, mas cai antes do automóvel descer desgovernado

Publicado em 21 de julho de 2025 às 15:25

Um carro desceu uma ladeira desgovernado e atingiu uma casa na noite de domingo (20), no bairro Margareth, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que a motorista sai do veículo e, ao perceber que o carro começa a se mover, tenta entrar novamente, mas acaba caindo, enquanto o automóvel desce a ladeira e colide com uma residência [assista acima].>

Segundo a Polícia Militar, no local, a equipe encontrou o veículo danificado em frente à casa, mas a condutora havia fugido. O imóvel estava vazio e teve apenas o portão e a mureta da varanda danificados. Sem detalhar de que forma, a PM informou que as partes conversaram e chegaram a um acordo sobre os prejuízos.>

