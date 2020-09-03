Exposição e música marcam a 1ª Festa da Baleia Jubarte neste sábado (5)

A 1ª Festa da Baleia Jubarte, que tem como objetivo celebrar a presença dessa espécie marinha em águas brasileiras e a importância de sua preservação, acontece em formato virtual Crédito: Projeto Baleia Jubarte

Projeto Baleia Jubarte na plataforma 1ª Festa da Baleia Jubarte contará com atrações culturais e palestras ambientais, com direito à visitação virtual ao Espaço Baleia Jubarte, localizado na Praça do Papa, em Vitória. Visitas ilustres do litoral capixaba nesta época do ano, as baleias serão o centro das atenções de um festival on-line, que acontece neste sábado (5), a partir das 18h, com transmissão pelo canal dona plataforma Youtube . Totalmente gratuita, acontará com atrações culturais e palestras ambientais, com direito à visitação virtual ao Espaço Baleia Jubarte, localizado na Praça do Papa, em Vitória.

O encontro, que tem como objetivo celebrar a presença dessa espécie marinha em águas brasileiras e a importância de sua preservação, traz como destaques um show com a banda Casaca e a inauguração de uma exposição virtual, que contará com obras de Nico Duarte e Vitor Stor, ambos do projeto "Vida no Morro", do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória.

Ainda sem título, a mostra traz cerca de 15 quadros confeccionados em técnica de grafite sobre tela. De características abstratas, as obras mostram animais, como ursos, cavalos, tartarugas e polvos, multicoloridos, em tons tropicalistas-terrosos, como se expressassem um sonho.

São inspirações do nosso cotidiano na comunidade. Pintei um urso, por exemplo, que representa um abraço da minha avó, por conta da sua bondade. E os cavalos dos quadros, vejo quando abro as janelas da minha casa, detalha Nico Duarte, que, em parceria com Vitor, mesclaram, nas obras, sprays com técnicas de estêncil, sombreamento, degradê e vetorização, com várias camadas de cores.

Uma exposição artística, comandada por Nico Duarte e Vitor Stor, é uma das atrações da 1ª Festa da Baleia Jubarte Crédito: Nico Duarte

A exposição ficará em cartaz no Espaço Baleia Jubarte até 15 de setembro, com visitação de terça a sexta-feira, das 12h às 16h. "Depois, pretendemos levá-la para um espaço do projeto 'Tour no Morro', em Jesus de Nazareth. Na ocasião, os quadros estarão à venda", informa o artista, dizendo que sua ligação com o meio ambiente vem desde a infância.

"Inaugurar a minha primeira grande exposição em um evento voltado para a ecologia marinha é muito gratificante. Somos de família de pescadores e o respeito ao mar sempre foi uma prioridade em minha casa. Já participei de vários mutirões de limpezas das praias", complementa, informando ainda que as obras ficarão expostas em sua rede social , até para poderem alcançar um público mais amplo, uma boa estratégia de visibilidade em tempos de isolamento social imposto pela Covid-19.

1ª FESTA DA BALEIA JUBARTE

QUANDO: sábado (5), a partir das 18h

sábado (5), a partir das 18h COMO ASSISTIR: os eventos são gratuitos e podem ser conferidos no canal do Projeto Baleia Jubarte na plataforma Youtube

PROGRAMAÇÃO