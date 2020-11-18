Documentário 'Amarelo', sobre show de Emicida no Municipal de SP, ganha trailer

Emicida lotou o Teatro Municipal de São Paulo em novembro de 2019 com o lançamento do disco 'AmarElo' Crédito: Jef Delgado

Com a estreia marcada para o dia 8 de dezembro, na Netflix, o documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, sobre o cantor e compositor Emicida, teve seu trailer divulgado nesta terça, 17. Dirigido por Fred Ouro Preto, filme traz cenas de bastidores do show que o rapper fez no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019.

Produção traz entrevistas exclusivas com figuras de destaque da cultura nacional, como Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho e Pabllo Vittar. A intenção é contar como foi a produção do projeto de estúdio AmarElo, mas, ao mesmo tempo, destacar a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos. Para isso, busca estabelecer um elo entre três momentos relevantes da história: a Semana de Arte Moderna de 1922; o ato de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, pela valorização da cultura e de direitos do povo negro; e o emblemático espetáculo de estreia de AmarElo, que ocorreu no mês da consciência negra, novembro, em 2019.