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Música

Emicida, Caetano Veloso e Pabllo Vittar concorrem ao Grammy latino 2020

Premiação da música será realizada no dia 19 novembro; Anitta foi indicada à categoria de melhor canção urbana por 'Rave de Favela'

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:52
Majur, Pabllo Vittar e Emicida no clipe de 'AmarElo', canção que concorre ao Grammy Latino
Majur, Pabllo Vittar e Emicida no clipe de 'AmarElo', canção que concorre ao Grammy Latino Crédito: Reprodução/Instagram
A Academia Latina de Gravação anunciou nesta terça-feira, 29, a lista dos indicados ao Grammy Latino 2020. Entre os nomeados estão Emicida com Majur & Pabllo Vittar por "Amarelo" (Sample: Sujeito de Sorte - Belchior), João Bosco por "Abricó-de-Macaco", Elza Soares & BaianaSystem com Virgínia Rodrigues por "Libertação" e Céu na música "Pardo", todos na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.
A cantora Anitta foi indicada na categoria Melhor Canção Urbana (Rave de Favela), parceria com Diplo e MC Lan. Zeca Pagodinho, Maria Betânia, Martinho da Vila, Fernando e Sorocaba, Caetano Veloso, Zeca Baleiro, Ana Vitória, Marcelo Jeneci disputam categorias regionais.
Dentre as novidades, foram criadas as categorias de Melhor Canção Pop/Rock, Melhor Interpretação de Reggaeton e Melhor Canção de Rap/Hip Hop. No total, foram mais de 18 mil inscrições para as 53 categorias do prêmio.
A premiação será realizada no dia 19 de novembro, às 20h, transmitida pela Rede Univision. Confira a lista completa dos representantes brasileiros no Grammy Latino:
  • Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
  • N - AnaVitória
  • Enquanto Estamos Distantes - As Bahias e a Cozinha Mineira
  • Apká! - Céu
  • Guaia - Marcelo Jeneci
  • Eu - Melim Featuring Você

  • Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
  • AmarElo - Emicida
  • Little Electric Chicken Heart - Ana Frango Elétrico
  • Letrux Aos Prantos - Letrux
  • Universo do Canto Falado - Rapadura
  • Na Mão As Flores - Suricato

  • Melhor Álbum de Samba/Pagode
  • Mangueira - A Menina dos Meus Olhos - Maria Bethânia
  • Martinho 8.0 - Bandeira da Fé: Um Concerto - Martinho da Vila
  • Samba Jazz de Raiz, Cláudio Jorge 70 - Cláudio Jorge
  • Fazendo Samba - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
  • Mais Feliz - Zeca Pagodinho

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  • Melhor Álbum de Música Popular Brasileira
  • O Amor no Caos  Volume 2  Zeca Baleiro
  • Belo Horizonte - Toninho Horta & Orquestra Fantasma
  • Bloco na Rua (Deluxe) - Ney Matogrosso
  • Planeta Fome - Elza Soares
  • Caetano Veloso & Ivan Sacerdote - Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

  • Melhor Álbum de Música Sertaneja
  • #Isso é Churrasco (Ao Vivo | Deluxe) - Fernando & Sorocaba
  • Origens (Ao Vivo em Sete Lagoas) - Paula Fernandes
  • Livre - Volume 1 - Lauana Prado
  • Churrasco do Teló - Volume 2 - Michel Teló
  • Por Mais Beijos Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

  • Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
  • Veia Nordestina - Mariana Aydar
  • Aqui Está-se Sossegando - Camané & Mário Laginha
  • Acaso Casa Ao Vivo - Mariene De Castro e Almério
  • Targino Sem Limites - Targino Gondim
  • Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen - Grupo Ofa
  • Autêntica - Margareth Menezes
  • Melhor Canção em Língua Portuguesa
  • A Tal Canção Pra Lua (Microfonando)  Vitor Kley e Samuel Rosa
  • Abricó-de-macaco - João Bosco
  • AmarElo - Emicida feat Majur e Pabllo Vittar
  • Libertação - Elza Soares & BaianaSystem feat Virgínia Rodrigues
  • Pardo - Céu

  • Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa
  • Catarse - Daniela Araújo
  • Reino - Aline Barros
  • Profundo - Ministério Mergulhar
  • Maria Passa À Frente - Padre Marcelo Rossi
  • Memórias II (Ao Vivo em Belo Horizonte) - Eli Soares

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