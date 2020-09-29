Emicida, Caetano Veloso e Pabllo Vittar concorrem ao Grammy latino 2020

A Academia Latina de Gravação anunciou nesta terça-feira, 29, a lista dos indicados ao Grammy Latino 2020. Entre os nomeados estão Emicida com Majur & Pabllo Vittar por "Amarelo" (Sample: Sujeito de Sorte - Belchior), João Bosco por "Abricó-de-Macaco", Elza Soares & BaianaSystem com Virgínia Rodrigues por "Libertação" e Céu na música "Pardo", todos na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.
A cantora Anitta foi indicada na categoria Melhor Canção Urbana (Rave de Favela), parceria com Diplo e MC Lan. Zeca Pagodinho, Maria Betânia, Martinho da Vila, Fernando e Sorocaba, Caetano Veloso, Zeca Baleiro, Ana Vitória, Marcelo Jeneci disputam categorias regionais.
Dentre as novidades, foram criadas as categorias de Melhor Canção Pop/Rock, Melhor Interpretação de Reggaeton e Melhor Canção de Rap/Hip Hop. No total, foram mais de 18 mil inscrições para as 53 categorias do prêmio.
A premiação será realizada no dia 19 de novembro, às 20h, transmitida pela Rede Univision. Confira a lista completa dos representantes brasileiros no Grammy Latino:
- Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- N - AnaVitória
- Enquanto Estamos Distantes - As Bahias e a Cozinha Mineira
- Apká! - Céu
- Guaia - Marcelo Jeneci
- Eu - Melim Featuring Você
- Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- AmarElo - Emicida
- Little Electric Chicken Heart - Ana Frango Elétrico
- Letrux Aos Prantos - Letrux
- Universo do Canto Falado - Rapadura
- Na Mão As Flores - Suricato
- Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Mangueira - A Menina dos Meus Olhos - Maria Bethânia
- Martinho 8.0 - Bandeira da Fé: Um Concerto - Martinho da Vila
- Samba Jazz de Raiz, Cláudio Jorge 70 - Cláudio Jorge
- Fazendo Samba - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
- Mais Feliz - Zeca Pagodinho
- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira
- O Amor no Caos Volume 2 Zeca Baleiro
- Belo Horizonte - Toninho Horta & Orquestra Fantasma
- Bloco na Rua (Deluxe) - Ney Matogrosso
- Planeta Fome - Elza Soares
- Caetano Veloso & Ivan Sacerdote - Caetano Veloso & Ivan Sacerdote
- Melhor Álbum de Música Sertaneja
- #Isso é Churrasco (Ao Vivo | Deluxe) - Fernando & Sorocaba
- Origens (Ao Vivo em Sete Lagoas) - Paula Fernandes
- Livre - Volume 1 - Lauana Prado
- Churrasco do Teló - Volume 2 - Michel Teló
- Por Mais Beijos Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano
- Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- Veia Nordestina - Mariana Aydar
- Aqui Está-se Sossegando - Camané & Mário Laginha
- Acaso Casa Ao Vivo - Mariene De Castro e Almério
- Targino Sem Limites - Targino Gondim
- Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen - Grupo Ofa
- Autêntica - Margareth Menezes
- Melhor Canção em Língua Portuguesa
- A Tal Canção Pra Lua (Microfonando) Vitor Kley e Samuel Rosa
- Abricó-de-macaco - João Bosco
- AmarElo - Emicida feat Majur e Pabllo Vittar
- Libertação - Elza Soares & BaianaSystem feat Virgínia Rodrigues
- Pardo - Céu
- Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa
- Catarse - Daniela Araújo
- Reino - Aline Barros
- Profundo - Ministério Mergulhar
- Maria Passa À Frente - Padre Marcelo Rossi
- Memórias II (Ao Vivo em Belo Horizonte) - Eli Soares