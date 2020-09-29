Emicida, Caetano Veloso e Pabllo Vittar concorrem ao Grammy latino 2020

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Acordamos com duas indicações ao Grammy Latino. ?? Melhor álbum de rock ou música alternativa de língua portuguesa, com AmarElo. E melhor canção em língua portuguesa, com AmarElo. Muito obrigado, em meu nome, da @lab_fantasma e toda equipe que ajudou a colocar esse experimento social na rua. A rua é nóiz. <3 ?