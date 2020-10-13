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Documentário sobre Emicida chega à Netflix em dezembro de 2020

'AmarElo - É Tudo Pra Ontem', dirigido por Fred Ouro Preto, mostra cenas do show histórico do cantor e compositor no Teatro Municipal de São Paulo e conta histórias da cultura negra brasileira

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:18
Emicida lotou o Teatro Municipal de São Paulo em novembro de 2019 com o lançamento do disco 'AmarElo'
Emicida lotou o Teatro Municipal de São Paulo em novembro de 2019 com o lançamento do disco 'AmarElo' Crédito: Jef Delgado
A Netflix anunciou nesta terça-feira, 13, o documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, sobre o cantor e compositor Emicida, dirigido por Fred Ouro Preto. O filme de 90 minutos tem lançamento confirmado para o dia 8 de dezembro de 2020.
Com animações, entrevistas e cenas de bastidores do show do rapper no Theatro Municipal de São Paulo em 2019, o filme vai contar a produção do projeto de estúdio AmarElo e, ao mesmo tempo, a história da cultura negra brasileira nos últimos 100 anos, segundo a plataforma.
O documentário busca estabelecer um elo entre três momentos relevantes da história negra brasileira: a Semana de Arte Moderna de 1922; o ato de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, pela valorização da cultura e de direitos do povo negro; e o emblemático espetáculo de estreia de AmarElo, que ocorreu no mês da consciência negra, novembro, em 2019.

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Em entrevista ao Estadão em 2019, antes do show, Emicida comentou que "a coisa mais louca é que fizemos uma visita técnica no Municipal e eu comentei com uma amiga: 'po, imaginei que o Municipal fosse maior?. Mas o Theatro é do mesmo tamanho, quem cresceu foi 'nóiz'", disse, usando uma palavra, assim, com "i" e com "z", que acabou virando um de seus mantras.
Ele lembrou também o encontro de criação do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MNU), em 1978, nas escadarias do Municipal. "Eu vi um vídeo, acho que o Miltão (do MNU) falava: 'nosso sonho era ver o negro como protagonista na realidade brasileira'. 40 anos depois, a gente alugou o Municipal. E a gente achou que ele nem era tão grande assim", ri.

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