Divirta-se estreia o "Sexta-Fire" no IGTV de A Gazeta

Trio de jornalistas formado por Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy fala de cultura, famosos e eventos no ES

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 06:00

 - Atualizado há 6 anos

Gustavo Cheluje, Erik Oakes e Pedro Permuy apresentam o Sexta-Fire Crédito: João Paulo Rocetti

Nesta sexta-feira (4), o clima esquenta no IGTV de A Gazeta com a estreia do Sexta-Fire. O programete que terá média de cinco minutos vai dar uma passada pelas principais notícias do Entretenimento na semana.

De forma humorada, Erik Oakes, Gustavo Cheluje e Pedro Permuy vão discutir o cenário e apresentar opções para a diversão do capixaba. Filmes a serem lançados, famosos e seus deslizes e os principais eventos da semana estarão no radar do trio de jornalistas que faz o Divirta-se, de A Gazeta.

A atração será semanal no Instagram de A Gazeta e no Divirta-se. Nesta primeira edição, temas como o longa "Sócrates", Geisy Arruda e a Festa da Polenta estão em pauta.

