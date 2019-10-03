Com "Coringa" nos cinemas, confira algumas HQs imperdíveis do vilão

O Cavaleiro das Trevas

Lançada em 1988 e considerada por muitos a HQ definitiva do Coringa, "A Piada Mortal", de Alan Moore e Brian Bolland, mostra o personagem antes de se tornar um vilão; um comediante fracassado que é "levado" ao crime. É também a história que mostra um lado mais sádico e cruel do personagem, que comete atrocidades com a família Gordon e não mais é retratado como um vilão bobo e "divertido".

Uma das HQs mais cruéis protagonizadas pelo Coringa. Jason Todd, que assumiu o posto de Robin quando Dick Grayson se tornou o Asa Noturna, foi assassinado com um pé de cabra pelo vilão após ser capturado e torturado. O mais curioso: sua morte foi escolhida por enquete com leitores. Uma das mais importantes histórias do Coringa com o Batman, uma trama que ecoou por muitos anos no universo do personagem.

Escrita pelo genial Grant Morrison e ilustrada de maneira perturbadora por Dave McKean, "Asilo Arkham" não tem o Coringa como protagonista, mas abre as portas do hospício mais famoso dos quadrinhos. Batman enfrenta seus demônios pessoais por lá, além, claro, de muitos vilões. A versão do Coringa criada por Morrison e McKean é uma das mais macabras já feitas.

Em 2008, Brian Azzarello ("100 Balas") e o desenhista Lee Bermejo lançaram "O Coringa", uma HQ diretamente conectada com "Batman: O Cavaleiro das Trevas", de Christopher Nolan, lançado no mesmo ano. O visual do personagem (e a cicatriz) remetem diretamente à versão de Heath Ledger para o Coringa. Na trama, ele é misteriosamente liberado de Arkham e decide retomar seu espaço em Gotham. Uma carnificina contada pelos olhares de um dos capangas do vilão.

O italiano Enrico Marini escreve e ilustra essa graphic novel em dois volumes. Lançada em 2017 e concluída em 2018, a HQ traz em cada um de seus volumes uma visão diferente para o sequestro de uma criança. Mostra um Coringa mais manipulador e menos impulsivo. Destaque para arte de Marini, que já faz valer o valor desembolsado nas revistas.