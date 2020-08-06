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Da terça-feira

Com 'Tapas e Beijos', Globo tem melhor audiência desde 2017

A série estrelada por Fernanda Torres (Fátima) e Andrea Beltrão (Sueli) estreou nesta terça (4), após 'Cine Holliúdy', com dois episódios, e registrou 14 pontos no Ibope e 32% de share na Grande SP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 07:54

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 07:54

Andrea Beltrão (Sueli) e Fernanda Torres (Fátima) em cena de Tapas e Beijos, série da Globo
Andrea Beltrão (Sueli) e Fernanda Torres (Fátima) em cena de Tapas e Beijos, série da Globo Crédito: Reprodução/Instagram @programasenovelas
A onda de reprises durante pandemia do novo coronavírus continua a surpreender com bons números. Após o sucesso de "Fina Estampa" (2011-2012), que superou os índices de "Amor de Mãe", agora a série "Tapas e Beijos" (2011-2015) fez a Globo registrar a melhor audiência na noite de uma terça-feira desde setembro de 2017.
A série estrelada por Fernanda Torres (Fátima) e Andrea Beltrão (Sueli) estreou nesta terça (4), após "Cine Holliúdy", com dois episódios, e registrou 14 pontos no Ibope e 32% de share na Grande SP (cada ponto equivale a 74.987 casas), e 15 pontos e 34% de share no Rio (cada ponto corresponde a 47.454 domicílios).
Segundo a Globo, o índice em São Paulo corresponde a uma alta de 4 pontos (40%) em relação à média da faixa nas últimas quatro terças-feiras, enquanto no Rio a elevação chegou a 6 pontos (60%). O índice é o melhor na segunda linha de show do canal desde setembro de 2017, com exceção do período do Big Brother Brasil.
Com redação de Cláudio Paiva e direção-geral de Mauricio Farias, "Tapas e Beijos" conta a história da amizade das vendedoras Fátima e Sueli, que trabalham na Djalma Noivas -loja de noivas decadente que fica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro-, e suas divertidas confusões sentimentais.

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Ao longo da série, elas se deparam com as mais tumultuadas e divertidas situações. Quando a história começa, Fátima mantém um relacionamento com Armane (Vladimir Brichta), bom partido, mas casado com outra mulher. Já Sueli resiste às investidas do ex-marido Jurandir (Érico Brás), que volta a procurá-la.
Um pouco mais para frente, ela conhece Jorge (Fábio Assunção), o charmoso dono da boate La Conga, e se encanta por ele. O humorístico foi uma das maiores audiência da Globo durante seu período de exibição, que foi até 2014, ficando atrás apenas de "A Grande Família".

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