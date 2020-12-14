Com 15 anos, Loov-U mistura idiomas e traz romantismo na música eletrônica

Loov-U, de 15 anos já faz sucesso nas plataformas digitais Crédito: Reprodução / Instagram



O sucesso na música nem sempre está aliado a tempo de estrada ou experiência no meio. Com combinação de talento e determinação, o topo das paradas pode estar bem mais próximo. Alex Calderon, DJ de apenas 15 anos, nasceu na Espanha, mas veio para o Brasil ainda novinho, aos 4 anos. Ele mora em São Paulo e adotou o nome artístico de DJ Loov-U.

Loov-U se considera um artista multicultural e essa influência que ele leva para o seu trabalho. "Minha mãe é brasileira e meu pai é metade sueco e metade espanhol. O mix dessas duas culturas fez com que meu trabalho ficasse mais diversificado", explica.

Fenômeno precoce: DJ Loov-U já tem músicas tocadas em países do exterior Crédito: Divulgação

O nome artístico do DJ também tem tudo a ver com esse estilo romântico adotado por ele. Loov-U é uma referência ao amor e as chamadas love songs, grandes inspirações para o jovem. Temas como a importância do amor próprio, além das angústias e alegrias dos relacionamentos amorosos são apresentados nas canções que o adolescente escreve.

Aliás, o artista escreve suas próprias músicas desde os 11 anos. Sentimentos leves e de amor são expressados nas letras e na melodia, refletindo a personalidade do jovem. Em seu novo single, "Good to Me", lançado no final de novembro, Loov-U mistura uma batida que oscila entre a melancolia e a animação. O ritmo da música é dançante e tem potencial para embalar as baladas jovens.



A letra é forte e teve como inspiração um relacionamento anterior do DJ e tudo o que o marcou nessa experiência. Criei essa música simplesmente pensando no quão difícil é ficar com uma pessoa tão incrível, sendo que você não se acha alguém especial. Durante toda a canção, eu faço múltiplos elogios sobre a pessoa com quem eu estou e, ao mesmo tempo, reflito sobre a confiança em um relacionamento, comenta Loov-U.

Loov-U citou Martin Garrix, como sua grande inspiração, o artista que o fez entrar no mundo da música. Said the Sky, Boy in Space e Lauv, grandes nomes do gênero, também são citados entre suas referências no cenário musical. "A mistura de estilos de todos esses artistas me fez viajar de uma forma diferente, não me fixando a uma única forma de fazer música".

O nome do DJ faz referência ao gênero das "love songs", as chamadas músicas românticas. Crédito: Divulgação

Já são mais de três anos trabalhando no ramo e Loov-U afirma que cada composição surge de uma maneira diferente. O DJ conta que, às vezes, a melodia vai guiando seu trabalho e tudo começa por ela. Em outras vezes, uma batida ou um acorde o inspiram. "O instrumental demanda um bom tempo para deixar tudo perfeito. Só depois que eu desabafo tudo o que estou sentindo naquele momento. No final, é sempre muito gratificante ver pronto um trabalho que demanda muito tempo", confessa o artista.

Com músicas tocadas nos Estados Unidos , Austrália e Japão, Loov-U promete que é só o começo e que ainda vai chegar muito mais longe. As músicas do DJ podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Amazon Music.