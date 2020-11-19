Ouça e conheça 15 músicas atemporais da house music

Finally - Cece Peniston

O maior sucesso do duo formado pelo produtor Romain Tranchart e por Yann Destagnol (vocalista) foi lançado em 1998, mas só obteve sucesso em 2000, quando estourou nas paradas do mundo. Ele mistura o house com batidas pesadas do pop e do disco e até hoje ganha remixes pelo mundo. Vale lembrar que infelizmente o duo se desfez em 2002.

Com inserções em filmes e jogos de videogame, o lançamento de 1998 é até hoje o maior hit comercial do duo. A canção, do disco "Discovery" tem destaque pela performance vocal de Romanthony e chegou a alcançar o topo das paradas dance nos EUA e Reino Unido. Vale lembrar que o clipe é o início de uma sequência de animes que continua em "Harder, Better, Faster, Stronger", "Digital Love" e "Face To Face".

Direto dos anos 1996, "I Need a Miracle" é um case de sucesso na carrreira de Coco Star, cantora famosa da Eurodance. A música fez sucesso em 1997, chegando a tocar bastante na consagrada Pacha Ibiza. Ela voltou com tudo em 1999 com o mash-up produzido pelo DJ Vimto. Nele, "I Need a Miracle" foi mixada com a canção "Toca Me", da banda alemã Fragma. A versão também fez bastante sucesso e recentemente o grupo alemão voltou a se reunir e relançou a faixa com nova mixagem.

O hit de Benny Benassi veio com tudo em 2004, ganhando todas as paradas e pistas do mundo. Alguns dizem que o sucesso se compara a uma "Macarena" dos anos 2000. A música começa a mostra uma mutação no som apresentando a electrohouse, onde o pop e as batidas constantes continuam em sua base.