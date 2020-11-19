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Ouça e conheça 15 músicas atemporais da house music

Seleção feita pelo ítalo-brasileiro Gianni Petrarca e pela reportagem traz sucessos como 'Show me Love', de Robin S, e a versão remixada de 'Missing', de Everything But The Girl

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 14:10
Cinco canções atemporais da house music
MK & Becky Hill, Daft Punk, Ultra Naté, Everything But The Girl e Stardust estão na lista Crédito: Reprodução/YouTube Montagem/A Gazeta
House Music é um estilo musical que surgiu na primeira década de 1980 nos Estados Unidos, tendo Frankie Knuckles e Tony Humphries como seus pais. O início foi no underground e ganhou seu reconhecimento nos anos 1990. Atualmente, este estilo musical carrega diversas sub-vertentes difundidas por todo o globo.
Dentro desse guarda-chuva, o DJ, produtor, compositor e multi-instrumentista Gianni Petrarca, de 32 anos, se familiarizaria bastante. O artista é especializado em diversas técnicas de produção musical e engenharia de som, além de ter sua track, The Edge Is On The Sun, no filme brasileiro Ricos de Amor, da Netflix.
O DJ, produtor, compositor e multi-instrumentista Gianni Petrarca
O DJ, produtor, compositor e multi-instrumentista Gianni Petrarca Crédito: Leandro Batista/Divulgação
Mas, o que é, na prática, a House Music? O ítalo-brasileiro Gianni Petrarca, separou dez houseras atemporais e falou um pouco sobre cada uma das músicas. Confira abaixo a lista com um extra selecionado pela reportagem que não poderia ficar de fora.

Live Your Life - Erick Morillo, Eddie Thoneick, Shawnee Taylor

"Com vocal extremamente marcante, esse clássico da House Music de 1995 produzido por Ben Watt e Tracey Thorn, e remixado por Todd Terry, não pode deixar de estar presente no TOP 10 de faixas House Music atemporais", diz o produtor.
"Com um dos pianos mais marcantes da House music de todos os tempos, a faixa traz os samples de Rhythm is Rhythm de 1987", comenta Gianni.
"Este clássico de 1990 marcou a história da House Music, ganhando nas últimas décadas diversos remixes, entre eles dos renomados Steve Angello e Laidback Luke em 2008. Regravada recentemente em 2019, pelo meu amigo produtor e artista brasileiro Sandeville".
"Produzido por Mood II Swing, Free traz os vocais de Ultra Naté, junto com uma melodia instrumental inesquecível"
"Produzido por um dos integrantes do Daft Punk, o hit de 1998 traz samples de Chaka Khan de 1981. A melodia em loop que não sai de nossa cabeça".
"Uma das mais recentes produções de sucesso deste gênero, com forte melodia baseada nos vocais e no piano. Acredito que isso traz singularidades únicas que a tornam uma produção atemporal".
"Em 1986, Marshall trouxe uma das primeiras faixas utilizando piano relacionado ao gênero house, em Chicago, e um ano depois recebeu o suporte do padrinho da house music, Frankie Knuckles".
"Lançada no final da década de 90, a faixa traz uma combinação de samples incrivelmente diversos, sendo os synths e os strings capturados das faixas de Carrie Lucas (1979), a batida da track 'Jaydee' (1992), além da fala de um personagem do desenho animado, "Dexter" (1996)".
"Produzido por Kenny Dope e pelo DJ e produtor Louie Vega em 1993, traz um vocal característico do gênero já levando a tendência deep house".
"Eternizado pelos seus pianos e vocais de Shawnee Taylor, Live Your Life é um dos grandes sucessos do gênero produzido por Eddie Thoneick junto a mais recente perda da House Music, Erick Morillo."

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PLUS: 5 ESCOLHIDAS PELA REPORTAGEM

Inspirados com a seleção feita por Gianni Petrarca e sabendo que escolher apenas 10 canções é muito difícil, a reportagem relembrou os tempos de pista cheia e trouxe alguns hits considerados fundamentais pela equipe para explicar a house music ainda mais no início dos anos 2000. De Cece Peniston a Daft Punk, a lista traz mais canções dançantes da vertente. Confira.

Finally - Cece Peniston

O maior sucesso do duo formado pelo produtor Romain Tranchart e por Yann Destagnol (vocalista) foi lançado em 1998, mas só obteve sucesso em 2000, quando estourou nas paradas do mundo. Ele mistura o house com batidas pesadas do pop e do disco e até hoje ganha remixes pelo mundo. Vale lembrar que infelizmente o duo se desfez em 2002.
Com inserções em filmes e jogos de videogame, o lançamento de 1998 é até hoje o maior hit comercial do duo. A canção, do disco "Discovery" tem destaque pela performance vocal de Romanthony e chegou a alcançar o topo das paradas dance nos EUA e Reino Unido. Vale lembrar que o clipe é o início de uma sequência de animes que continua em "Harder, Better, Faster, Stronger", "Digital Love" e "Face To Face".
Direto dos anos 1996, "I Need a Miracle" é um case de sucesso na carrreira de Coco Star, cantora famosa da Eurodance. A música fez sucesso em 1997, chegando a tocar bastante na consagrada Pacha Ibiza. Ela voltou com tudo em 1999 com o mash-up produzido pelo DJ Vimto. Nele, "I Need a Miracle" foi mixada com a canção "Toca Me", da banda alemã Fragma. A versão também fez bastante sucesso e recentemente o grupo alemão voltou a se reunir e relançou a faixa com nova mixagem.
O hit de Benny Benassi veio com tudo em 2004, ganhando todas as paradas e pistas do mundo. Alguns dizem que o sucesso se compara a uma "Macarena" dos anos 2000. A música começa a mostra uma mutação no som apresentando a electrohouse, onde o pop e as batidas constantes continuam em sua base.
O debut da americana é sucesso certo nas pistas desde 1992, quando foi lançado. A música participa de diversas compilações de sucessos do gênero e da década em que foi lançado mostrando a potência da canção, que chegou a número 5 na Billboard. Remixes também não faltam para este house/pop, misturado com o R&B.

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