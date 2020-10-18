DJs apostam no engajamento e driblam crise na pandemia

O DJ Bhaskar realizou uma de suas lives numa cachoeira Crédito: @agenciayotto

Que a pandemia do novo coronavírus parou o setor de eventos, não é novidade. Mas mesmo sem festas, alguns profissionais do ramo do entretenimento fizeram bonito e até ganharam destaque durante os últimos meses. Um exemplo são DJs da cena brasileira que trouxeram novos conteúdos e obtiveram êxito nos quesitos distração do público e engajamento. O resultado não podia ser outro: sucesso.

Os DJs e produtores Bhaskar, Vintage Culture, DubDogz, Dre Guazzelli e Pirate Snake mostraram o poder de adaptação e reinvenção nos últimos sete meses e viram seus números de stream e seguidores aumentar.

LIVES E CURSOS

Bhaskar já ganharia atenção só por ser irmão do DJ Alok, mas o cara foi atrás e foi o grande destaque da cena nacional durante a pandemia. O lançamento de seu novo projeto, Follow The Sun, foi um dos mais inovadores.

Com ele, o DJ entregou lives em meio à natureza, se apresentou no Todxs Music Festival do TikTok, em eventos drive-in, além de lançamentos de peso em gravadoras internacionais, como em Getting Old pela STMPD RCRDS do holandês Martin Garrix, e também Halfway ao lado do belga e residente do Tomorrowland Bélgica, Yves V.

Na questão engajamento, ele apostou em lives sustentáveis e solidárias, além de ofertar uma série de vídeos no Youtube, intitulada Cartas para Jovens DJs, com dicas e comentários de produção e mixagem.

Eu acho que a pandemia está sendo um dos momentos mais importantes da minha carreira, porque foi um confronto pra eu sair da minha zona de conforto. Com certeza teve a crise financeira, porque a maior parte da minha renda vêm de shows, mas ao mesmo tempo aprendi junto com a minha equipe à captar patrocínios, à trabalhar com outras formas de entrada, e isso é algo que não tem preço, nós aprendemos e não deixaremos de fazer depois que tudo isso acabar", destaca o DJ, que salienta a maturidade em suas batidas.

"Percebi que não dá mais para ficar tocando apenas um som que agrada as pistas das festas, você tem que tocar algo mais complexo, mais sólido, que agrade aos fãs que estão te seguindo e consumindo o conteúdo que você está gerando, então estou muito mais focado em construir mesmo uma base de lançamentos que tenham mais a ver com a minha identidade, conta o goiano.

O DJ Bhaskar comemora o disco de platina pelo remix de "Fica Tudo Bem", de Anitta e Silva, e o certificado de ouro por "Killed By The City", em parceria com Alok Crédito: @agenciayotto

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Vintage Culture foi um dos recordistas em número de horas tocadas em livestreams aos fãs. Com diversos e diferentes sets, Lukaz Ruiz não desapontou, explorando diversas sonoridades que não costuma apresentar na pista, como também IDs que está para lançar.

E o reconhecimento foi até internacional. O Vintage Culture participou da edição digital do festival Tomorrowland, realizado em julho. Ele aproveitou também para estreitar laços e lançou com Alok Party On My Own, que conta com mais de 2,6 milhões de views.

ENGAJAMENTO NAS REDES SOCIAIS

O duo DubDogz seguiu a mesma linha dos anteriores: lives em meio à natureza e lançamentos. O diferencial foi na interação com os fãs, que gerou muito engajamento.

A dupla realizou aparições on-line brincando com os fãs através de suas redes sociais e criando memes. Outro feito foi a criação da Rádio Dubdogz, onde realizam programas com um armamento pesado de muitos hits e clássicos.

Apesar do momento ser bem adverso para o nosso segmento, conseguimos crescer e atingir um novo público com nossas lives e lançamentos. Tivemos uma oportunidade incrível de nos conectar com a natureza durante os sets ao vivo e também a oportunidade de mostrar um outro lado do Dubdogz com nossos EP DAY & NIGHT. O feedback não poderia estar sendo melhor, estamos muito ansiosos de poder mostrar todo esse aprendizado nos palcos!, comenta a dupla formada pelos irmãos gêmeos Lucas e Marcos.

AUMENTO DA PRODUÇÃO

Já o experiente Dre Guazzelli, também criou diversas formas de interagir com os fãs em casa. Seguindo o sonho de lançar suas próprias músicas com mais agilidade e originalidade, Dre lançou sua gravadora, Never Stop Dreaming.

Além disso, o artista paulista participou de diversas lives e apresentou um set especial com 70 minutos de apenas músicas autorais, intitulado Drebut, de seu projeto Colorsessions, no começo de outubro, no 38º do edifício Robocop em São Paulo.

LANÇAMENTOS

O brasiliense Pirate Snake destacou-se lançando mais de 13 tracks somente durante a pandemia, emplacando-as em grandes gravadoras como Synthetic pela britânica Blacktone e Happinness pela belga Loulou Records, para citar algumas.