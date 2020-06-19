Clipe de Luan Santana chega a 4 milhões de acessos em 24 horas

O cantor Luan Santana Crédito: Will Aleixo

O cantor Luan Santana comemorou o sucesso do seu novo clipe, Asas, lançado na terça-feira, 17. Gravado durante a participação do cantor em um especial da Rede Globo no sábado, 13, o vídeo atingiu a marca de 4 milhões de acessos em 24 horas.

"Modéstia à parte, bati meu próprio recorde. A partir desta faixa, vi que eu vivo o melhor momento da minha carreira e, mesmo em meio à pandemia, prometo oferecer sempre novidades", comentou o cantor.

O novo clipe também fez sucesso no Twitter, com a hashtag #LuanAsas tendo mais de 60 mil menções e ficando em segundo lugar nos trending topics, os assuntos mais comentados na rede social.