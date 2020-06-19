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Música

Clipe de Luan Santana chega a 4 milhões de acessos em 24 horas

Cantor comemorou o resultado do lançamento de Asas, que ocorreu no dia 17 de junho; clipe foi gravado durante especial da Rede Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 16:10

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 16:10

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Will Aleixo
O cantor Luan Santana comemorou o sucesso do seu novo clipe, Asas, lançado na terça-feira, 17. Gravado durante a participação do cantor em um especial da Rede Globo no sábado, 13, o vídeo atingiu a marca de 4 milhões de acessos em 24 horas.
"Modéstia à parte, bati meu próprio recorde. A partir desta faixa, vi que eu vivo o melhor momento da minha carreira e, mesmo em meio à pandemia, prometo oferecer sempre novidades", comentou o cantor.

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O novo clipe também fez sucesso no Twitter, com a hashtag #LuanAsas tendo mais de 60 mil menções e ficando em segundo lugar nos trending topics, os assuntos mais comentados na rede social.
A gravação do clipe ocorreu durante a live do cantor, que também foi transmitida pela Globo, e contou com participações de outros músicos, como o padre Fábio de Melo, Ludmilla e Luisa Sonza. Confira o vídeo:

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