Luan Santana fala sobre os preparativos para a live na TV Globo

Cantor se diz empolgado para o show online, onde vai apresentar sucessos e músicas românticas Crédito: Reprodução/Instagram

Tudo bem que o Dia dos Namorados foi comemorado na sexta (12), mas, para os corações apaixonados, qualquer ocasião é motivo para celebrar o amor. É apostando na vibe "amor sem fim" que Luan Santana está preparando a live "Luan Love Em Casa", que será transmitida pela TV Globo neste sábado (13), logo após a novela "Fina Estampa".

Na atração, que também ganhará as telas do Multishow e do Globoplay, em transmissão simultânea, o sertanejo trará, entre algumas surpresas, novos arranjos para sucessos consagrados, como "Meteoro" e "Escreve Aí".

A gente fez um repertório 100% romântico. E, claro, vai ter aquele momento em que vamos falar de amor de uma forma mais animada, adianta Luan, em entrevista para falar da atração.

Luan também promete uma música inédita, "ASAS" (de Matheus Aleixo, da dupla com Kauan), que também será lançada, depois da meia-noite, em todas as plataformas digitais.

Além de emocionar os corações apaixonados, o cantor também promete contar outra história romântica em sua carreira: a relação de cumplicidade que possui com os fãs.

"Essa cumplicidade me inspira muito. É uma história muito pura, divina e bonita, que acontece desde 2007, quando os primeiros fãs começaram a me acompanhar nas minhas composições, em meus shows e nas canções", relembra, com emoção.

Com 13 anos de carreira, Luan Santana tem como trabalho mais recente o DVD e turnê VIVA, projeto que acaba de completar um ano e trouxe novos sucessos, como Água com Açúcar, que segue entre as faixas mais tocadas das plataformas digitais, com mais de 70 milhões de visualizações nas redes.

Abaixo, veja passagens da entrevista, concedida para divulgar a live.

Luan Love Em Casa será um dia depois do Dia dos Namorados e terá como tema o amor. Quais foram as inspirações para a criação deste show? O Dia dos Namorados foi mais que um motivo para a gente fazer uma live, embalou todo o tema do repertório e nosso discurso. Essa é uma data que tem tudo a ver comigo, com a minha história e com tudo o que eu falo nas minhas músicas. Tudo se encaixou, se completou; uma combinação formidável: a Globo fazendo essa live pós-Dia dos Namorados e eu trazendo minhas músicas românticas. O repertório também será temático? A gente fez um repertório 100% romântico. E, claro, vai ter aquele momento em que vamos falar de amor de uma forma mais animada. Eu quis dar um novo ar para músicas minhas que são sucesso no Brasil inteiro, como Escreve Aí e até mesmo Meteoro, que foi a primeira a ganhar nova roupagem. Por isso, mudamos a estética das músicas. Tem um compositor que eu gosto muito, o Vangelis, responsável pela trilha sonora do Star Wars, e que introduziu a orquestra de teclado, que a gente chama de Cordas de Synth. Isso serviu de inspiração para criarmos os novos arranjos dessas músicas que todo mundo já conhece. Será um grande atrativo da live. Suas músicas marcam a história de amor de muitos casais. Quais delas embalam a sua história de amor com a noiva Jade? Todas as minhas músicas, por incrível que pareça (risos). Eu conheci a Jade em um show e a chamei para dançar comigo no palco. Perguntam se ela vai aparecer na live... Vamos deixar acontecer... A surpresa sempre é o melhor tempero do amor.

Luan Santana e a noiva, Jade Magalhães Crédito: Bruno Fioravanti

Além da sua, que outra história de amor é marcante para você? Uma história de amor que me inspira muito é a que eu tenho com meus fãs. É uma história muito pura, divina e bonita, que acontece desde 2007, quando os primeiros fãs começaram a me acompanhar e a me inspirar nas minhas composições, nos meus shows e nas minhas canções. Essa é a história de amor que eu sempre vou levar comigo. E na quarentena, o que está tocando na sua playlist? Estou muito nostálgico. Ando ouvindo muita coisa antiga, dos anos 1980. Nem era nascido, mas sou apaixonado por essa época. Costumo dizer que sou um jovem velho, amo os anos 1950, 1960, 1970 e 1980. Por falar nisso, no seu repertório romântico, quais artistas não podem faltar? Roberto Carlos, Zezé Di Camargo e Luciano, Queen, Bruno Mars e Coldplay.

Luan Sananta, cantor Crédito: Reprodução/Instagram

A música sempre teve o poder de unir as pessoas. Agora, mais do que nunca, temos visto esse movimento acontecendo por meio de novos projetos, como esta live. Como você observa tudo isso? Eu estou adorando esse movimento, ver os artistas se mobilizando com suas músicas para ajudar as pessoas, arrecadar alimentos, levar paz e uma mensagem legal para as casas de todos os brasileiros. Tem me deixado muito feliz ver todo mundo unido em uma causa só, sabe? A live nos permite uma conexão. Durante o show, vou lembrar de cada um na sua casa, frente à tela que nos conecta. Pensar que cada casa se transformará em um camarote, uma pista, uma mesa em frente ao palco, em tantos lugares que aguardam o nosso show e o nosso encontro.

"Podemos enfrentar a pandemia que for, a crise que for e o preconceito que for, a resposta sempre vai ser o amor" Luan Santana - Cantor

Que mensagem você quer transmitir para as pessoas com esta apresentação? Quero mostrar que o amor sempre vai ser a resposta de tudo. A gente pode enfrentar a pandemia que for, a crise que for e o preconceito que for, mas a resposta sempre vai ser o amor. Por isso, vamos cantá-lo sempre de todas as formas e em todas as suas cores.