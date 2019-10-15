Cavaleiros do Zodíaco: saga original Saint Seiya chega à Netflix

Cavaleiros do Zodíaco Crédito: Divulgação

Os fãs de "Os Cavaleiros do Zodíaco" tem, finalmente, o que comemorar. Depois de um longa, em 2014, e uma animação, em 2019, feitos em computação gráfica, a clássica adaptação dos mangás de Massami Kurumada chega à Netflix nesta terça-feira (15). A comemoração é grande porque as duas produções não foram bem recebidas pelos fãs, que dizem que elas não fizeram jus à saga do Santuário, que foi exibida na TV aberta nos anos 1990.

Ao todo serão 114 episódios adicionados a plataforma de streaming, que englobarão as principais sagas do desenho. A primeira saga - a do Santuário (1 ao 74) - possui cenas memoráveis, como o retorno de Ikki de Fênix, o momento em que Shiryu tira a própria visão e a luta contra o Máscara da Morte. Já a saga de Asgard (74 ao 99) conta com cenas inesquecíveis como a derrota de Aldebaran de Touro, a batalha contra Thor e a luta de Shun e Ikki contra os gêmeos Shido e Bado.

Por último, a saga de Poseidon (100 ao 114) tem sequências ainda mais memoráveis como o despertar da Excalibur, o conflito entre Hyoga e seu antigo amigo Isaac e o momento que os cavaleiros de bronze ganham as armaduras de ouro.

As clássicas sagas se juntam às outras produções da série já presentes na plataforma de streaming, como "Cavaleiros do Zodíaco - Hades" e “Os Cavaleiros do Zodíaco - The Lost Canvas: A Saga de Hades”, fazendo todo todo bom fã de Seiya e companhia pular de felicidade, pois vai poder assistir e reassistir a série até esquecer as atrocidades que foram o filme “Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário” e a infame série deste ano “Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco”, que também está no catálogo da Netflix.