Criadores de "Game of Thrones" assinam contrato com Netflix

Crédito: HBO/ Divulgação

Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss assinaram um contrato para desenvolver séries e filmes para a streaming na quarta-feira, 7. Os criadores deassinaram um contrato para desenvolver séries e filmes para a Netflix , informou a gigante dona quarta-feira, 7.

O anúncio foi feito em uma conta oficial da Netflix no Twitter.

Ainda não há detalhes sobre as produções em que D&D, como são conhecidos, trabalharão. A Netflix indicou, no entanto, que os produtores devem assumir séries e filmes originais da plataforma.