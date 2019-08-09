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Criadores de "Game of Thrones" assinam contrato com Netflix

Anúncio foi feito por um perfil oficial da Netflix no Twitter

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 06:01
Crédito: HBO/ Divulgação
Os criadores de Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss assinaram um contrato para desenvolver séries e filmes para a Netflix, informou a gigante do streaming na quarta-feira, 7.
O anúncio foi feito em uma conta oficial da Netflix no Twitter.
Ainda não há detalhes sobre as produções em que D&D, como são conhecidos, trabalharão. A Netflix indicou, no entanto, que os produtores devem assumir séries e filmes originais da plataforma.
Vencedores do Emmy em outras ocasiões, os produtores concorrem novamente ao prêmio neste ano. Game of Thrones bateu recores e foi indicado em 32 categorias.

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