Maior acesso a armas aumentou violência política no Brasil, aponta socióloga

Alonso- Grandes manifestações, como a de Junho de 2013 ou os protestos da direita no processo do impeachment da Dilma, só acontecem em momentos de crise. Em meio à normalidade, existem manifestações médias, pequenas. Logo, como nós não estamos em meio à crise, não veremos manifestações daqueles tamanhos. A última vez que houve um protesto maior, forte, foi o contra a tentativa de golpe [em 2022]. Meu ponto é que não costumamos considerar como "manifestação" o que é, fundamentalmente, o protesto de rua: a Marcha para Jesus e a Parada LGBT, que aconteceram nos últimos dias. São dois grandes eventos políticos, com autoridades, discursos, etc., embora sejam lidos em outra chave. Não é à toa que os políticos participam deles. E eles são mais associados com a direita e com a esquerda. As manifestações, então, estão acontecendo, sim.