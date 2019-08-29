Netflix anuncia que quarta temporada de '3%' será a última

A Netflix confirmou nesta quarta-feira (28) que "3%" terá uma quarta temporada -e que ela será a última da série. "Muito feliz de anunciar que 3% tá indo pra quarta e última temporada e que todo mundo vai poder acompanhar como essa história maravilhosa termina", anunciou a plataforma de streaming através da conta brasileira oficial no Twitter.
"3%" foi a primeira produção original brasileira da Netflix, lançada no final de 2016, e narra histórias de um mundo distópico, onde o Brasil é divido entre uma minoria rica e tecnológica, e a massa da população, que vive na miséria.
No elenco estão Bianca Comparato, Vaneza Oliveira, Laila Garrin, Bruno Fagundes e Rodolfo Valente. A terceira temporada estreou em junho deste ano, e a quarta ainda não tem data de estreia definida.