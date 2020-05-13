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Billie Eilish adia todos os shows até setembro; Brasil estava na lista

Os shows fazem parte da turnê mundial 'Where Do We Go?'. Todas as apresentações de Eilish até setembro constam como adiadas no site, o que inclui México, Argentina, Colômbia, Espanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Coreia do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 20:13

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 20:13

Billie Eilish é a maior revelação da música americana e grande promessa para 2020
Billie Eilish é a maior revelação da música americana e grande promessa para 2020 Crédito: Divulgação
A cantora Billie Eilish adiou os shows que faria em São Paulo e no Rio de Janeiro - nos dias 30 e 31 de maio, respectivamente. A informação consta no site da artista, que não revela as novas datas.
Os shows fazem parte da turnê mundial "Where Do We Go?". Todas as apresentações de Eilish até setembro constam como adiadas no site, o que inclui México, Argentina, Colômbia, Espanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Coreia do Sul.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Muitos dos shows estavam com ingressos esgotados. "Por precaução, todos os shows da turnê 'Where Do We Go?' foram adiadas", escreveu a Eilish no Twitter, se referindo à crise do coronavírus. Assim que as datas forem decididas, vamos compartilhar a programação atualizada e todos os ingressos serão cumpridos de acordo. Obrigado pela compreensão. Fiquem em segurança e fiquem em casa."

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No ano em que o Grammy tentou rejuvenescer sua premiação, para não perder o bonde da música pop contemporânea, Eilish saiu como grande vencedora. Ela foi de desconhecida a fenômeno pop em alguns meses no ano passado e levou para a casa os quatro principais prêmios da noite - música do ano, gravação do ano, álbum do ano e artista revelação.
Artista mais jovem a ser indicada às quatro grandes categorias do Grammy, Eilish também é a mais jovem a ganhar todas elas de uma vez. Além disso, a cantora americana é a primeira a levar os quatro prêmios principais em uma mesma edição do Grammy desde 1981, quando Christopher Cross realizou o feito.

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