Internada há três anos, Vanusa recebe homenagem a distância do filho

A cantora Vanusa e o filho Rafael Vannucci Crédito: Instagram/@rafavannucci

A cantora Vanusa, 72, que está internada há três anos devido a uma série de complicações, recebeu uma homenagem pública de seu filho, Rafael Vanucci, no Dia do Mães comemorado no último domingo (10).

Em um longo texto publicado no perfil de Vanucci no Instagram, é dito que a artista continua internada em uma clínica de São Paulo, tratando um quadro de depressão. O filho lamenta não poder visitá-la por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Tudo que me tornei foi observando você, sua luta e sua história são admiração", diz ele. "Sair de casa aos 17 sendo xingada pelo próprio pai que você não prestava porque queria ser artista, aos 19 venceu na música, se tornou referência para as mulheres, foi a primeira cantora a levantar a bandeira do publico gay, ter revolucionado a música com suas canções, a primeira cantora a mostrar a barriga na capa de uma revista, ter mostrado para as mulheres que elas deveriam buscar o amor e não ficar em casamentos fracassados, ter lutado contra violência doméstica da mulher".

Vanucci agradece a mãe, e diz que aprende diariamente com ela. "Confesso não está sendo fácil passar este Dia das Mães longe de você. Já passei alguns, por conta de distância e, muitas vezes, por você ser referência de mãe, estava fazendo shows no Dia das Mães. Mas este, não poder te ver por que você está internada e isolada por conta de um vírus, me causa uma impotência muito grande, ate porque não sei se terei outro dia das mães ao seu lado!"

Em outubro do ano passado, foi levantada a suspeita de que Vanusa estaria com Mal de Alzheimer. A informação foi revelada pelo próprio filho ao Jornal Extra.