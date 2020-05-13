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Internada há três anos, Vanusa recebe homenagem a distância do filho

'Não sei se terei outro dia das mães ao seu lado', diz Rafael Vanucci, que não pode visitar a mãe por causa do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 14:35

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 14:35

A cantora Vanusa e o filho Rafael Vannucci
A cantora Vanusa e o filho Rafael Vannucci Crédito: Instagram/@rafavannucci
A cantora Vanusa, 72, que está internada há três anos devido a uma série de complicações, recebeu uma homenagem pública de seu filho, Rafael Vanucci, no Dia do Mães comemorado no último domingo (10).
Em um longo texto publicado no perfil de Vanucci no Instagram, é dito que a artista continua internada em uma clínica de São Paulo, tratando um quadro de depressão. O filho lamenta não poder visitá-la por causa da pandemia do novo coronavírus.
"Tudo que me tornei foi observando você, sua luta e sua história são admiração", diz ele. "Sair de casa aos 17 sendo xingada pelo próprio pai que você não prestava porque queria ser artista, aos 19 venceu na música, se tornou referência para as mulheres, foi a primeira cantora a levantar a bandeira do publico gay, ter revolucionado a música com suas canções, a primeira cantora a mostrar a barriga na capa de uma revista, ter mostrado para as mulheres que elas deveriam buscar o amor e não ficar em casamentos fracassados, ter lutado contra violência doméstica da mulher".
Vanucci agradece a mãe, e diz que aprende diariamente com ela. "Confesso não está sendo fácil passar este Dia das Mães longe de você. Já passei alguns, por conta de distância e, muitas vezes, por você ser referência de mãe, estava fazendo shows no Dia das Mães. Mas este, não poder te ver por que você está internada e isolada por conta de um vírus, me causa uma impotência muito grande, ate porque não sei se terei outro dia das mães ao seu lado!"
Ver essa foto no Instagram

Mãe, só queria te dizer obrigado, tudo que me tornei foi observando você, sua luta e sua história são admiração, sair de casa aos 17 sendo xingada pelo próprio pai que você não prestava porque queria ser artista , aos 19 venceu na musica , se tornou referência para as mulheres , foi a primeira cantora a levantar a bandeira do publico gay , ter revolucionado a musica com suas canções, a primeira cantora a mostrar a barriga na capa de uma revista , ter mostrado para as mulheres que elas deveriam buscar o amor e não ficar em casamentos fracassados , ter lutado contra violência doméstica da mulher , ter feito uma musoca que apresentava na epoca chico xavier para o brasil , dentre outros feitos tao importantes !! Eu vivi ao seu lado aprendendo todos os dias ,so posso agradecer a Deus por ter nascido do seu ventre , confesso nao estar sendo facil passar este dia das maes longe de você, ja passei alguns por conta de distância e muitas vezes por vc ser referência de mãe estava fazendo shows no dia das mães , mais este nao poder te ver por que vc esta internada e isolada por conta de um vírus me causa uma impotência muito grande , ate porque não sei se terei outro dia das mães ao seu lado ! Mas vc me ensinou a ser forte então vamos seguir em frente ! Te amo muito ! Deus te abençoe grandemente ! seu filho que te ama !

Uma publicação compartilhada por Rafael Vannucci (@rafavannucci) em

Em outubro do ano passado, foi levantada a suspeita de que Vanusa estaria com Mal de Alzheimer. A informação foi revelada pelo próprio filho ao Jornal Extra.

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Antes disso, em 2018, Vanusa foi internada pela terceira vez para tratar a depressão e a dependência química. Na ocasião, o filho dela confirmou que a doença da mãe vem piorando há mais de 15 anos, mas que ela é uma pessoa "forte, guerreira e batalhadora".

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