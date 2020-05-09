10 filmes sobre mães para ver junto com elas em seu dia

Como consta no ditado (muito) popular: "ser mãe é padecer no paraíso". Rainhas do lar e da p@##$ toda (desculpem pelo pi!), as mães, na maioria das vezes, são retratadas no cinema como provedoras, sofredoras, carinhosas e acolhedoras.
Como diria a banda The Fevers, nem tudo é um mar de rosas. A Sétima Arte também traz matriarcas assassinas, psicóticas, manipuladoras, neuróticas... Enfim, a seara das telonas é bem democrática.
Inspirados pela chegada do Dia das Mães no próximo domingo (10), o "Divirta-se" fez uma lista com dez filmes bem legais para você acompanhar ao lado de sua mãe (alguns nem tanto, mas, deixa baixo!).
História de um Casamento (2019)
Em cartaz no Amazon Prime Vídeo, o filme de Lisa Cholodenko traz duas mães lésbicas (Annette Bening e Julianne Moore, em ótimas atuações) que começam a se preocupar quando os filhos (vividos por Mia Wasikowaska e Josh Hutcherson) decidem conhecer o pai biológico (Mark Ruffalo, em excelente performance). Os quatro precisam aprender a conviver juntos e a construir uma verdadeira relação familiar. Aclamado pela crítica, o longa recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme.
Disponível no Globoplay e Telecine Play, a comédia estrelada por Paulo Gustavo (baseada em sua peça de teatro) dispensa apresentações. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia idade, divorciada do marido (Herson Capri), que a trocou por uma mais jovem (Ingrid Guimarães). Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano (Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo), sem se dar conta de que eles já estão bem grandinhos. Um das maiores bilheterias do cinema nacional, o longa virou uma série, com mais duas continuações.
Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan brilham no filme que já se tornou um clássico dos estúdios Disney. Tess (Jamie Lee Curtis) e Anna (Lindsay Lohan) são mãe e filha que vivem às turras. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra. Disponível no Telecine Play.
Indicado a quatro Oscar, o longa é um dos trabalhos mais reconhecidos e louvados do mestre Alfred Hitchcock. Marion Crane (Janet Leigh) rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Seus problemas começam quando decide se hospedar em um hotel de beira de estrada. O estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso, chamado Norman Bates (Anthony Perkins, eternizado pelo papel), que nutre um forte respeito e temor por sua mãe. Ganhou três continuações desnecessárias. Em cartaz na Claro Vídeo e Telecine Play.
Um dos melhores trabalhos de um diretor subestimado por Hollywood: Alan J. Pakula. Meryl Streep venceu o Oscar de Melhor Atriz por interpretar uma mulher, ex-prisioneira em um campo de concentração nazista, que precisa fazer uma difícil escolha. Preparem os lenços, pois é impossível ficar imune à história baseada no sucesso literário escrito por William Styron. O drama está disponível no iTunes e Google Play.
Clássico da "Sessão da Tarde", a deliciosa história dirigida por Richard Benjamin é mais uma (rara) oportunidade de ver Cher nos cinemas. Nos anos 1960, Rachel (Cher) é uma espirituosa mãe solteira que cuida de suas duas filhas, Kate (Christina Ricci) e Charlotte (Winona Ryder). Seu jeito de ser, sexy e descompromissado, cria confusões na cabeça da filha mais velha. Disponível em DVD e no Google Play.
Clássico, e mais light (se assim podemos dizer), projeto do mestre do cinema trash John Waters. Kathleen Turner brilha, em um de seus melhores papeis. Beverly (Turner) é o retrato de uma mãe perfeita. Ela forma uma família feliz ao lado do marido e dos dois filhos. Só que Beverly esconde de todos sua verdadeira identidade, matando qualquer pessoa que atrapalhe sua harmonia familiar. Pode anotar: é um dos melhores filmes da lista. Disponível no Google Play.
Disponível no Amazon Prime Vídeo, o longa fez sucesso nos cinemas levando a plateia às lágrimas. Auggie (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, pela primeira vez frequentará uma escola, como qualquer outra criança. A mãe (vivida por Júlia Roberts) é uma de suas maiores incentivadoras.
Em cartaz na HBO GO, o filme dirigido por John Lee Hancock deu o esperado Oscar de Melhor Atriz a Sandra Bullock. Michael (Quinton Aaron) é um jovem negro, filho de uma mãe viciada e que não tinha onde morar. Com boa vocação para os esportes, ele cai nas graças de Leigh Anne (Sandra Bullock). O que o rapaz não esperava é que praticamente faria parte da família.
Disponível na Netflix, o excelente drama de Noah Baumbach mostra a tentativa de uma mãe (Scarlett Johansson) em manter uma sólida relação com o ex-marido (Adam Driver). As coisas começam a complicar quando os dois decidem brigar pela custódia do filho, vivido por Azhy Robertson. Vencedor do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, para Laura Dern.