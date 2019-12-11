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'Bacurau' e 'Bom Sucesso' ganham prêmio da crítica

A APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) escolheu os melhores da TV, cinema, teatro, música e arquitetura em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 21:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 21:00

Cena do filme Bacurau Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação
O longa "Bacurau", de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a exposição recordista de público "Tarsila Popular", no Masp, e o show do rapper Emicida, no Theatro Municipal de São Paulo, foram alguns dos escolhidos pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, como os melhores de 2019, nesta segunda (9).
A entidade ainda concedeu a Fernanda Montenegro o Prêmio Especial da APCA, por seu "protagonismo na defesa da liberdade de expressão". Foi, de fato, um ano agitado para a atriz, que completou 90 anos e foi alvo de ataques do antigo diretor teatral da Funarte e atual secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, nas redes sociais. Além disso, ela lançou uma autobiografia, estrelou quatro filmes - um deles, "A Vida Invisível", representante do Brasil no Oscar- e lotou sucessivas vezes o Theatro Municipal paulistano.

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Os prêmios da APCA são concedidos a dez categorias artísticas - arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, rádio, teatro, teatro infantojuvenil e televisão -, que, por sua vez, são divididas em outros sete subgrupos.
A cerimônia de entrega das láureas, que chega à sua 63ª edição, acontecerá em 17 de fevereiro de 2020, no Teatro Sérgio Cardoso. Confira, abaixo, os escolhidos do prêmio APCA:
  • ARQUITETURA
  • Melhor obra de arquitetura: Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, SPBR Arquitetos (Angelo Bucci)
  • Resistência ambiental: Centro Experimental Floresta Ativa (Cristina Xavier)
  • Valorização da arquitetura no debate público: Gestão IAB-SP 2017-2019
  • Valorização do Patrimônio Arquitetônico: Jornada do Patrimônio (Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo)
  • Trajetória dedicada à Universidade Pública e à pesquisa acadêmica: Nestor Goulart Reis Filho
  • Urbanidade: Estação São Paulo-Morumbi (23 Sul Arquitetura)
  • Apropriação urbana: Redes da Maré

  • ARTES VISUAIS
  • Grande Prêmio da Crítica: Tarsila Popular (Masp)
  • Exposição Internacional: Man Ray em Paris (CCBB)
  • Exposição Nacional: Leonilson por Antonio Dias (Pinakotheke)
  • Fotografia: Marc Ferrez (Instituto Moreira Salles)
  • Retrospectiva: Franz Weissmann (Itaú Cultural)
  • Arte e reflexão: Galeria Transarte
  • Destaque: Luisa Strina (Recorte da Contemporaneidade)

  • CINEMA
  • Filme: Bacurau
  • Diretor: Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho (Bacurau)
  • Roteiro: Ives Rosenfeld e Pedro Freire (Aspirantes)
  • Ator: Christian Malheiros (Sócrates)
  • Atriz: Carol Duarte e Júlia Stockler (A Vida Invisível)
  • Documentário: Democracia em Vertigem (Petra Costa)
  • Prêmio especial do júri: A Rosa Azul de Novallis (Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro)

  • DANÇA
  • Espetáculo/Estreia: ELO (T. F. Style Cia. de Dança)
  • Espetáculo/Não Estreia: Plano Sequência/Take 2, da Jorge Garcia Companhia de Dança
  • Coreografia/Criação: Cassi Abranches, pela coreografia de Agora, da São Paulo Companhia de Dança
  • Interpretação: Elenco da Lia Rodrigues Companhia de Danças, por Fúria
  • Prêmio técnico: Mirella Brandi e Solano, pelo design de luz de Foreign Body, de Clébio Oliveira
  • Projeto/Programa/Difusão/Memória: Programação de dança da Oficina Cultural Oswald de Andrade
  • Grande prêmio da crítica: Sesc São Paulo, pela programação contínua de dança em suas unidades da capital, interior e litoral

  • LITERATURA
  • Romance: Crocodilo, de Javier Arancibia Contreras (Companhia das Letras)
  • Ensaio/Teoria e/ou Crítica Literária/Reportagem: O Crime da Galeria de Cristal, de Boris Fausto (Companhia das Letras)
  • Infantil/Juvenil: Enfim, Capivaras, de Luisa Geisler (Companhia das Letras)
  • Poesia: Melancolia, de Carlos Cardoso (Record)
  • Contos/Crônicas: Redemoinho em Dia Quente, de Jarid Arraes (Alfaguara)
  • Tradução: Eric Nepomuceno, pela tradução de O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar (Companhia das Letras)
  • Biografia/Autobiografia/Memória: Em Busca da Alma Brasileira  Uma Biografia de Mário de Andrade, de Jason Tércio (Sextante)

  • MÚSICA POPULAR
  • Grande prêmio da crítica: Beth Carvalho
  • Artista do ano: Djonga
  • Melhor álbum: Abaixo de Zero: Hello Hell, Black Alien
  • Melhor show: Emicida no Theatro Municipal
  • Revelação: Ana Frango Elétrico
  • Projeto especial: Itamar 70
  • Música Clipe do Ano: Amor de Que, Pabllo Vittar
  • Homenagem (In Memoriam): Walter Franco

  • RÁDIO
  • Programa jornalístico: Radar Noticioso, Rede Metropolitana (Vale do Paraíba)
  • Apresentador (jornalismo): Roberto Nonato (CBN)
  • Produtor/apresentador (musical  popular): Jones Mendes e Tonho Prado, Coração Sertanejo (Nativa FM)
  • Produtor/apresentador (musical  pop/rock): André Góis, Hora da Vitrola (Eldorado FM)
  • Produtor/apresentador (entretenimento): Domenico Gato, Silvio Ribeiro, Marcos Aguena e Bernardo Veloso, Morde Assopra (Energia 97)
  • Webrádio: Web Vintage Radio
  • Podcast: Meio Rádio

  • TEATRO
  • Grande prêmio da crítica: Danilo Santos de Miranda por criar um polo de resistência no Sesc São Paulo para o teatro nacional
  • Espetáculo: Tom na Fazenda
  • Direção: Jé de Oliveira (Gota D Água {Preta})
  • Dramaturgia: Newton Moreno  (As Cangaceiras)
  • Ator: Iuri Saraiva (Jardim de Inverno)
  • Atriz: Debora Duboc  (A Valsa Lili)
  • Prêmio especial: Espetáculo Terror e Miséria no Terceiro Milênio  Improvisando Utopias, pelo posicionamento político frente à realidade do País e Judite Gerônimo de Lima, pela longa e importante trajetória como costureira de teatro.

  • TEATRO INFANTOJUVENIL
  • Espetáculo infantil: Vamos Comprar um Poeta (Duda Maia)
  • Espetáculo para jovens: Nomo (Pedro Garrafa)
  • Espetáculo encenado em espaço aberto: Elagalinha (Cia. Bendita)
  • Espetáculo de valorização de um clássico e com texto adaptado: Dom Quixote (Cia Um de Teatro)
  • Espetáculo da modalidade reconto: A Travessia de Maria e Seu Irmão João (Cia. Arthur Arnaldo)
  • Espetáculo com a temática de identidade de gênero: Existo! (Cia. La Leche)
  • Revelação do ano: Thaís Medeiros, pela direção de O Dia em que Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas

  • TELEVISÃO
  • Novela: Bom Sucesso (Paulo Halm e Rosana Svartman, da Globo)
  • Atriz: Déborah Bloch (Segunda Chamada, da O2/Globo)
  • Ator: Flávio Migliaccio (Órfãos da Terra, da Globo)
  • Direção: Andrucha Waddington (Sob Pressão 3, Conspiração/Globo)
  • Série/Minissérie: Segunda Chamada (O2/Globo)
  • Programa: Que História é Essa, Porchat? (Porta dos Fundos, da GNT)
  • Jornalismo: Roda Viva (TV Cultura) 

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