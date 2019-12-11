'Bacurau' e 'Bom Sucesso' ganham prêmio da crítica

Cena do filme Bacurau Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

O longa "Bacurau", de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a exposição recordista de público "Tarsila Popular", no Masp, e o show do rapper Emicida, no Theatro Municipal de São Paulo, foram alguns dos escolhidos pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, como os melhores de 2019, nesta segunda (9).

A entidade ainda concedeu a Fernanda Montenegro o Prêmio Especial da APCA, por seu "protagonismo na defesa da liberdade de expressão". Foi, de fato, um ano agitado para a atriz, que completou 90 anos e foi alvo de ataques do antigo diretor teatral da Funarte e atual secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, nas redes sociais. Além disso, ela lançou uma autobiografia, estrelou quatro filmes - um deles, "A Vida Invisível", representante do Brasil no Oscar- e lotou sucessivas vezes o Theatro Municipal paulistano.

Os prêmios da APCA são concedidos a dez categorias artísticas - arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, rádio, teatro, teatro infantojuvenil e televisão -, que, por sua vez, são divididas em outros sete subgrupos.

A cerimônia de entrega das láureas, que chega à sua 63ª edição, acontecerá em 17 de fevereiro de 2020, no Teatro Sérgio Cardoso. Confira, abaixo, os escolhidos do prêmio APCA: