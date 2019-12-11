'Bacurau' e 'Bom Sucesso' ganham prêmio da crítica

O longa "Bacurau", de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a exposição recordista de público "Tarsila Popular", no Masp, e o show do rapper Emicida, no Theatro Municipal de São Paulo, foram alguns dos escolhidos pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, como os melhores de 2019, nesta segunda (9).
A entidade ainda concedeu a Fernanda Montenegro o Prêmio Especial da APCA, por seu "protagonismo na defesa da liberdade de expressão". Foi, de fato, um ano agitado para a atriz, que completou 90 anos e foi alvo de ataques do antigo diretor teatral da Funarte e atual secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, nas redes sociais. Além disso, ela lançou uma autobiografia, estrelou quatro filmes - um deles, "A Vida Invisível", representante do Brasil no Oscar- e lotou sucessivas vezes o Theatro Municipal paulistano.
Os prêmios da APCA são concedidos a dez categorias artísticas - arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, rádio, teatro, teatro infantojuvenil e televisão -, que, por sua vez, são divididas em outros sete subgrupos.
A cerimônia de entrega das láureas, que chega à sua 63ª edição, acontecerá em 17 de fevereiro de 2020, no Teatro Sérgio Cardoso. Confira, abaixo, os escolhidos do prêmio APCA:
- ARQUITETURA
- Melhor obra de arquitetura: Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, SPBR Arquitetos (Angelo Bucci)
- Resistência ambiental: Centro Experimental Floresta Ativa (Cristina Xavier)
- Valorização da arquitetura no debate público: Gestão IAB-SP 2017-2019
- Valorização do Patrimônio Arquitetônico: Jornada do Patrimônio (Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo)
- Trajetória dedicada à Universidade Pública e à pesquisa acadêmica: Nestor Goulart Reis Filho
- Urbanidade: Estação São Paulo-Morumbi (23 Sul Arquitetura)
- Apropriação urbana: Redes da Maré
- ARTES VISUAIS
- Grande Prêmio da Crítica: Tarsila Popular (Masp)
- Exposição Internacional: Man Ray em Paris (CCBB)
- Exposição Nacional: Leonilson por Antonio Dias (Pinakotheke)
- Fotografia: Marc Ferrez (Instituto Moreira Salles)
- Retrospectiva: Franz Weissmann (Itaú Cultural)
- Arte e reflexão: Galeria Transarte
- Destaque: Luisa Strina (Recorte da Contemporaneidade)
- CINEMA
- Filme: Bacurau
- Diretor: Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho (Bacurau)
- Roteiro: Ives Rosenfeld e Pedro Freire (Aspirantes)
- Ator: Christian Malheiros (Sócrates)
- Atriz: Carol Duarte e Júlia Stockler (A Vida Invisível)
- Documentário: Democracia em Vertigem (Petra Costa)
- Prêmio especial do júri: A Rosa Azul de Novallis (Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro)
- DANÇA
- Espetáculo/Estreia: ELO (T. F. Style Cia. de Dança)
- Espetáculo/Não Estreia: Plano Sequência/Take 2, da Jorge Garcia Companhia de Dança
- Coreografia/Criação: Cassi Abranches, pela coreografia de Agora, da São Paulo Companhia de Dança
- Interpretação: Elenco da Lia Rodrigues Companhia de Danças, por Fúria
- Prêmio técnico: Mirella Brandi e Solano, pelo design de luz de Foreign Body, de Clébio Oliveira
- Projeto/Programa/Difusão/Memória: Programação de dança da Oficina Cultural Oswald de Andrade
- Grande prêmio da crítica: Sesc São Paulo, pela programação contínua de dança em suas unidades da capital, interior e litoral
- LITERATURA
- Romance: Crocodilo, de Javier Arancibia Contreras (Companhia das Letras)
- Ensaio/Teoria e/ou Crítica Literária/Reportagem: O Crime da Galeria de Cristal, de Boris Fausto (Companhia das Letras)
- Infantil/Juvenil: Enfim, Capivaras, de Luisa Geisler (Companhia das Letras)
- Poesia: Melancolia, de Carlos Cardoso (Record)
- Contos/Crônicas: Redemoinho em Dia Quente, de Jarid Arraes (Alfaguara)
- Tradução: Eric Nepomuceno, pela tradução de O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar (Companhia das Letras)
- Biografia/Autobiografia/Memória: Em Busca da Alma Brasileira Uma Biografia de Mário de Andrade, de Jason Tércio (Sextante)
- MÚSICA POPULAR
- Grande prêmio da crítica: Beth Carvalho
- Artista do ano: Djonga
- Melhor álbum: Abaixo de Zero: Hello Hell, Black Alien
- Melhor show: Emicida no Theatro Municipal
- Revelação: Ana Frango Elétrico
- Projeto especial: Itamar 70
- Música Clipe do Ano: Amor de Que, Pabllo Vittar
- Homenagem (In Memoriam): Walter Franco
- RÁDIO
- Programa jornalístico: Radar Noticioso, Rede Metropolitana (Vale do Paraíba)
- Apresentador (jornalismo): Roberto Nonato (CBN)
- Produtor/apresentador (musical popular): Jones Mendes e Tonho Prado, Coração Sertanejo (Nativa FM)
- Produtor/apresentador (musical pop/rock): André Góis, Hora da Vitrola (Eldorado FM)
- Produtor/apresentador (entretenimento): Domenico Gato, Silvio Ribeiro, Marcos Aguena e Bernardo Veloso, Morde Assopra (Energia 97)
- Webrádio: Web Vintage Radio
- Podcast: Meio Rádio
- TEATRO
- Grande prêmio da crítica: Danilo Santos de Miranda por criar um polo de resistência no Sesc São Paulo para o teatro nacional
- Espetáculo: Tom na Fazenda
- Direção: Jé de Oliveira (Gota D Água {Preta})
- Dramaturgia: Newton Moreno (As Cangaceiras)
- Ator: Iuri Saraiva (Jardim de Inverno)
- Atriz: Debora Duboc (A Valsa Lili)
- Prêmio especial: Espetáculo Terror e Miséria no Terceiro Milênio Improvisando Utopias, pelo posicionamento político frente à realidade do País e Judite Gerônimo de Lima, pela longa e importante trajetória como costureira de teatro.
- TEATRO INFANTOJUVENIL
- Espetáculo infantil: Vamos Comprar um Poeta (Duda Maia)
- Espetáculo para jovens: Nomo (Pedro Garrafa)
- Espetáculo encenado em espaço aberto: Elagalinha (Cia. Bendita)
- Espetáculo de valorização de um clássico e com texto adaptado: Dom Quixote (Cia Um de Teatro)
- Espetáculo da modalidade reconto: A Travessia de Maria e Seu Irmão João (Cia. Arthur Arnaldo)
- Espetáculo com a temática de identidade de gênero: Existo! (Cia. La Leche)
- Revelação do ano: Thaís Medeiros, pela direção de O Dia em que Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas
- TELEVISÃO
- Novela: Bom Sucesso (Paulo Halm e Rosana Svartman, da Globo)
- Atriz: Déborah Bloch (Segunda Chamada, da O2/Globo)
- Ator: Flávio Migliaccio (Órfãos da Terra, da Globo)
- Direção: Andrucha Waddington (Sob Pressão 3, Conspiração/Globo)
- Série/Minissérie: Segunda Chamada (O2/Globo)
- Programa: Que História é Essa, Porchat? (Porta dos Fundos, da GNT)
- Jornalismo: Roda Viva (TV Cultura)