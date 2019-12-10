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Música

Vitória terá flashmob de rock em 2020; saiba como se inscrever

Interessados tem até esta quarta-feira (11) para realizar a inscrição para o evento, que não terá remuneração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 20:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 20:00

Rocknmob com italianos da cidade de Cesena, que tocaram "Learn To Fly", para pedir o show do Foo Fighters na cidade, em 2015 Crédito: Reprodução/Youtube
Atenção, músicos e roqueiros de plantão. A Prefeitura de Vitória vai realizar um festival de rock diferenciado logo no início de 2020. O "FlashRockVix" promete misturar o gênero com performances espontâneas de flashmob, mais conhecido como rocknmob. 
Seu formato é conhecido no mundo e já teve registros em cidades como Nova York, Moscou e São Paulo. Ele consiste em reunir músicos em grande quantidade para entoarem rits mundiais do rock.
Um dos mais famosos foi realizado em 2015 por mil fãs italianos do Foo Fighters. No vídeo, eles tocam "Learn To Fly" num campo da cidade de Cesena para pedir um show da banda no local. O apelo fez tanto sucesso que o grupo resolveu iniciar a turnê europeia daquele ano na cidade. Atualmente o vídeo passa dos 51 milhões de views.
Para a realização do rocknmob na Capital capixaba, serão selecionados 150 músicos para preencherem o espaço na Praça do Papa, em 1º de fevereiro. 
De acordo com o órgão, serão 50 vagas para vocalistas, 50 para bateristas, 25 para guitarristas e 25 para baixistas. Mas vale ficar atento às inscrições, que vão até às 18h desta quarta-feira (11).  Elas podem ser feitas por meio deste link.

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No edital, a organização esclarece que não será pago nenhum cachê ou será dada qualquer ajuda de custo aos participantes, que deverão levar seus instrumentos para o espaço na data marcada. Outras informações podem ser conferidas no edital ou pelo telefone (27) 3132-2080.
  • FLASHROCKVIX
  • Quando: 01 de fevereiro de 2020
  • Onde: na Praça do Papa, em Vitória
  • Inscrições: até às 18 horas do dia 11 de dezembro de 2019 (quarta-feira), por meio do link
  • Informações: (27) 3132-2080 / (27) 3132-2068 e por meio do edital

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