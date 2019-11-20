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Música

Blue Ivy, filha de Beyoncé, ganha prêmio por composição musical

Aos sete anos de idade, a menina foi honrada pela participação na música 'Brown Skin Girl'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:40

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:40

Beyoncé com a filha Blue Ivy Crédito: Instagram/@beyonce
Com apenas sete anos de idade, Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, é uma compositora premiada. A menina ganhou o Ashford & Simpson Songwriter's Award no Soul Train Awards ocorrido no domingo, 17, pela escrita conjunta com a mãe do hit Brown Skin Girl, uma música que celebra mulheres de pele escura. Blue Ivy faz uma performance vocal que abre e fecha a canção, que também conta com participação dos rappers Wizkid e Saint Jhn.
Mas Beyoncé e Jay-Z não estavam na Orleans Arena, em Las Vegas (EUA), para receber o prêmio em nome da filha. A maioria dos vencedores não compareceu ao evento e apenas três dos 12 prêmios foram entregues durante a transmissão ao vivo.
Também por Brown Skin Girl, a garotinha estreou na lista das 100 principais músicas da semana feita pela Billboard. Apesar de já ter feito pequenas aparições em outras músicas, foi a primeira vez que Blue Ivy foi creditada oficialmente e chegou a uma lista importante.

GRAMMY

Blue Ivy pode levar outra premiação este ano. As indicações ao Grammy serão reveladas na quarta-feira, 20, e Brown Skin Girl poderá render à menina sua primeira indicação. Se assim for e a canção vencer, ela começa a seguir os passos dos pais: Beyoncé ganhou 23 Grammys e Jay-Z, 22. A música também foi indicada para Melhor Colaboração no Soul Train Awards. Fonte: Associated Press.

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