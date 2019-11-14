Faculdade de Música do ES abre seleção para professores

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. Os profissionais precisam ter nível superior.
A remuneração para professor adjunto com mestrado é de R$ 4.594,05, enquanto que para professor assistente com especialização é de R$ 3.560,40 e de professor auxiliar de ensino com graduação é de R$ 3,330.69. a carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no período de 18 a 22 de novembro de 2019, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no setor de Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. A documentação deve ser entregue em envelope lacrado.
Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos.
CONFIRA AS VAGAS
- Artes Cênicas: Expressão Corporal - Pesquisa e Criação em Artes Cênicas
- Arte/Música/História: História e Arte - História e Música
- Ciências Humanas: Filosofia e Educação - Sociologia da Educação - Música e Sociologia - Metodologia da Pesquisa - Metodologia Científica
- Letras: Língua Portuguesa - Libras - Educação Inclusiva - Organização da Educação Brasileira
- Música: Baixo Elétrico ou Acústico- Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
- Música: Canto - Técnica Vocal - Canto Coral/ Regência (Música Popular)
- Música: Canto Lírico - Técnica Vocal - Canto Coral/Regência
- Música: Clarineta - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Fagote - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Flauta Transversal - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Harmonia - Análise Musical - Contraponto - Composição Musical - Percepção Musical
- Música: Harmonia na Música Popular - Análise Musical - Arranjo - Percepção Musical
- Música: História da Ópera - Fisiologia da Voz - Laboratório de Idiomas - Prática de Ópera
- Música: Oboé - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Percussão - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance
- Música: Piano - Harmonia na Música Popular - Prática de Conjunto - Piano Acompanhador - Piano em Grupo (Música Popular)
- Música: Piano - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Laboratório de Performance
- Música: Piano - Prática de Conjunto - Piano em Grupo - Transposição - Piano Acompanhador
- Música/Educação: Psicologia da Educação - Didática - Jogos e Vivências Musicais- Metodologia da Educação Musical - Educação Musical Infantil
- Música: Rítmica - Oficina de Percussão - Bateria
- Música: Saxofone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trombone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trompa - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
- Música: Tuba - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
- Música: Violão/Guitarra - Harmonia na Música Popular - História da Música Popular - Prática de Conjunto (Música Popular)
- Música: Violino - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
- Música: Violoncelo - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
- Música/Tecnologia: Informática - Música e Tecnologia - Percepção Musical