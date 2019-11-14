Faculdade de Música do ES abre seleção para professores

Faculdade de Música do Espírito Santo vai contratar professor DT Crédito: Facebook Fames

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. Os profissionais precisam ter nível superior.

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A remuneração para professor adjunto com mestrado é de R$ 4.594,05, enquanto que para professor assistente com especialização é de R$ 3.560,40 e de professor auxiliar de ensino com graduação é de R$ 3,330.69. a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas no período de 18 a 22 de novembro de 2019, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no setor de Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. A documentação deve ser entregue em envelope lacrado.

Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos.

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