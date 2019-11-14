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Faculdade de Música do ES abre seleção para professores

Remuneração pode chegar a R$ 4.594,05; inscrições poderão ser feitas de 18 a 22 de novembro na sede da instituição, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 12:16

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 12:16

Faculdade de Música do Espírito Santo vai contratar professor DT Crédito: Facebook Fames
A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. Os profissionais precisam ter nível superior. 

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A remuneração para professor adjunto com mestrado é de R$ 4.594,05, enquanto que para professor assistente com especialização é de R$ 3.560,40 e de professor auxiliar de ensino com graduação é de R$ 3,330.69. a carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no período de 18 a 22 de novembro de 2019, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no setor de Coordenação de Recursos Humanos da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória. A documentação deve ser entregue em envelope lacrado.
Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos.

CONFIRA AS VAGAS

  1. Artes Cênicas: Expressão Corporal - Pesquisa e Criação em Artes Cênicas
  2. Arte/Música/História: História e Arte - História e Música
  3. Ciências Humanas: Filosofia e Educação - Sociologia da Educação - Música e Sociologia - Metodologia da Pesquisa - Metodologia Científica
  4. Letras: Língua Portuguesa - Libras - Educação Inclusiva - Organização da Educação Brasileira
  5. Música: Baixo Elétrico ou Acústico- Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
  6. Música: Canto - Técnica Vocal - Canto Coral/ Regência (Música Popular)
  7. Música: Canto Lírico - Técnica Vocal - Canto Coral/Regência
  8. Música: Clarineta - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  9. Música: Fagote - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  10. Música: Flauta Transversal - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  11. Música: Harmonia - Análise Musical - Contraponto - Composição Musical - Percepção Musical
  12. Música: Harmonia na Música Popular - Análise Musical - Arranjo - Percepção Musical
  13. Música: História da Ópera - Fisiologia da Voz - Laboratório de Idiomas - Prática de Ópera
  14. Música: Oboé - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  15. Música: Percussão - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance
  16. Música: Piano - Harmonia na Música Popular - Prática de Conjunto - Piano Acompanhador - Piano em Grupo (Música Popular)
  17. Música: Piano - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Laboratório de Performance
  18. Música: Piano - Prática de Conjunto - Piano em Grupo - Transposição - Piano Acompanhador
  19. Música/Educação: Psicologia da Educação - Didática - Jogos e Vivências Musicais- Metodologia da Educação Musical - Educação Musical Infantil
  20. Música: Rítmica - Oficina de Percussão - Bateria
  21. Música: Saxofone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  22. Música: Trombone - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  23. Música: Trompa - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  24. Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  25. Música: Trompete - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical (Música Popular)
  26. Música: Tuba - Prática de Conjunto - Música de Câmara - Lab Performance - Percepção Musical
  27. Música: Violão/Guitarra - Harmonia na Música Popular - História da Música Popular - Prática de Conjunto (Música Popular)
  28. Música: Violino - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
  29. Música: Violoncelo - Prática de Orquestra - Música de Câmara - Lab Performance
  30. Música/Tecnologia: Informática - Música e Tecnologia - Percepção Musical
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