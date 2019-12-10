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'Hoje canto com ele em Vitória', chama Maria Gadu para show com Silva

Cantora participa do show do capixaba, na Praça do Papa, nesta terça-feira (10), a partir das 19h, em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 17:19

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 17:19

Maria Gadú e Silva fazem show em Vitória pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos Crédito: Instagram/@silva
Nesta terça-feira (10), Vitória celebra o Dia dos Direitos Humanos com uma apresentação que promete ficar para a história. A Praça do Papa vai receber um show gratuito do capixaba Silva com a paulista Maria Gadú, a partir das 19h. A abertura fica por conta  da artista capixaba Monique Rocha, com o projeto "Samba pras Moças".
No que depender dos artistas, o show será um encontro de amigos. Em seu Instagram, Maria Gadú chamou os capixabas a comparecerem nesta celebração de amizade.

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"Eu e Lúcio. Tantos anos de amizade, coisas lindas, músicas, cantorias. Hoje canto com ele, em Vitória, num evento lindíssimo por conta do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Praça do Papa, às 19h. Gratuito. Bora", escreveu intérprete de "Oração ao Tempo", que foi tema da novela "A Vida da Gente" (2011).
O capixaba respondeu ao carinho nos comentários: "Geniazinha do meu coração", escreveu.
A mesma foto havia sido publicada por Silva, algumas horas antes com o mesmo convite. "Eu e @mariagadu, hoje, 10/12, celebrando o Dia Internacional dos Direitos Humanos". Por sinal, a foto foi ironizada por Gadú: "Tamo muito organizadinhos nesse retrato, Lucio. Que belezinha"
Toda essa troca de carinho instigou ainda mais os internautas a comparecerem no encontro na Praça do Papa: "Direto do trabalho para a Praça do Papa ver esse duo top das galáxias @silva e @mariagadu!", escreveu um internauta. "Mal posso esperar!!!!!", completou outra.
Vale lembrar que esta pode ser uma das últimas apresentações de Maria Gadu, no Espírito Santo. Em novembro, durante sua turnê europeia, a cantora anunciou que fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado. 

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