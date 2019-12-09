De Silva a festival de carne, confira eventos de 9 a 12 de dezembro no ES

TERÇA
- MASTER MUSIC MALL
- Horário: 18h. Com Pedro Netto. Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 3019-6336.
- VITÓRIA DE TODAS AS VOZES: UM CANTO DE IGUALDADE
- Horário: 19h. Com Silva, Maria Gadú, Samba Pras Moças e DJ Zappie. Endereço: Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória -. Ingressos: R$ 40. Informações: https://bit.ly/2QEHI9x
- 'MOQUECA DE PALHAÇO' - 1º FESTIVAL DE PALHAÇARIA CAPIXABA
- Horário: 23h. Com grupo Lacarta Circo Teatro e o Coletivo Flutuante. Endereço:Centro flutuante Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 99263-7990.
- PEÇA O TEMPO NÃO PARA
- Horário: 19h. Com a Oficina de Atores Abel Santana. Endereço: Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$20 (meia). Informações: (27) 3082-7855/ 99860-8670.
QUARTA
- BARRERITO CHOPPERIA
- Horário: 19h. Com Richard Viana. Endereço: Rua das Cruzadas, 6 - Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$5,00. Informações: 99810-4312.
- PEÇA O TEMPO NÃO PARA
- Horário: 21h. Com a Oficina de Atores Abel Santana. Endereço: Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$20 (meia). Informações: (27) 3082-7855/ 99860-8670.
- PUB 426 - TRIBUTO AO THE DOORS
- Horário: 21h. Com a banda The Windows. Endereço:Pub 426, Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto - Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 3082-7855/ 99860-8670.
QUINTA
- BOLT - BACK TO ISLAND
- Horário: 23h. Endereço: Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada livre das 21h às 23h/ R$15 a partir das 23h. Informações: (27) 3311-5216.
- FLUENTE - TÔ SOFRENDO MAS TÔ SARRANDO
- Horário: 23h. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$15 (Entrada livre para os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
- BARRERITO CHOPPERIA
- Horário: 19h. Com Breno & Bernardo, DJ Jv de Vila Velha, DJ JR e Felipe Brava. Endereço: Rua das Cruzadas, 6 - Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$5,00. Informações: 99810-4312.
- MASTER MUSIC MALL
- Horário: 18h. Com Geh Santos. Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 3019-6336.
- STONE - HUNGOVER DE PIJAMA
- Horário: 22h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$10 até 23h/ R$15 após 23h (Entrada livre para os 50 primeiros). Informações: (27) 3019-8178.
- ROOFTOP DA PRAIA - FORRÓ DO ROOFTOP
- Horário: 20h. Com Trio Xamego e DJ Fabricio Bravim. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$20 até 22h/ R$30 após 22h.
- FESTIVAL ASSADORES
- Horário: 17h. Com Back to the Past. Endereço: Parque da Prainha, Vila Velha. Ingressos: Gratuito.