Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

De Silva a festival de carne, confira eventos de 9 a 12 de dezembro no ES

Agenda de eventos terá ainda festa pop e tributo ao The Doors
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 18:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 18:30

Silva e Maria Gadu fazem show de graça na Praça do Papa, em Vitória, para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Crédito: Divulgação/ Facebook

TERÇA

  • MASTER MUSIC MALL
  • Horário: 18h. Com Pedro Netto. Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 3019-6336.
  • VITÓRIA DE TODAS AS VOZES: UM CANTO DE IGUALDADE
  • Horário: 19h. Com Silva, Maria Gadú, Samba Pras Moças e DJ Zappie. Endereço: Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes - Praia do Suá, Vitória -. Ingressos: R$ 40. Informações: https://bit.ly/2QEHI9x
  • 'MOQUECA DE PALHAÇO' - 1º FESTIVAL DE PALHAÇARIA CAPIXABA
  • Horário: 23h. Com grupo Lacarta Circo Teatro e o Coletivo Flutuante. Endereço:Centro flutuante  Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 99263-7990.
  • PEÇA O TEMPO NÃO PARA
  • Horário: 19h. Com a Oficina de Atores Abel Santana. Endereço: Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$20 (meia). Informações: (27) 3082-7855/ 99860-8670.

QUARTA

  • BARRERITO CHOPPERIA
  • Horário: 19h. Com Richard Viana. Endereço: Rua das Cruzadas, 6 - Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$5,00. Informações: 99810-4312.
  • PEÇA O TEMPO NÃO PARA
  • Horário: 21h. Com a Oficina de Atores Abel Santana. Endereço: Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$20 (meia). Informações: (27) 3082-7855/ 99860-8670.
  • PUB 426 - TRIBUTO AO THE DOORS
  • Horário: 21h. Com a banda The Windows. Endereço:Pub 426, Rua João da Cruz, 370 - Praia do Canto - Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 3082-7855/ 99860-8670.

QUINTA

  • BOLT - BACK TO ISLAND
  • Horário: 23h. Endereço:  Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada livre das 21h às 23h/ R$15 a partir das 23h. Informações: (27) 3311-5216.
  • FLUENTE - TÔ SOFRENDO MAS TÔ SARRANDO
  • Horário: 23h. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$15 (Entrada livre para os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
  • BARRERITO CHOPPERIA
  • Horário: 19h. Com Breno & Bernardo, DJ Jv de Vila Velha, DJ JR e Felipe Brava. Endereço: Rua das Cruzadas, 6 - Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$5,00. Informações: 99810-4312.
  • MASTER MUSIC MALL
  • Horário: 18h. Com Geh Santos. Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Ingressos: Gratuito. Informações: (27) 3019-6336.
  • STONE - HUNGOVER DE PIJAMA
  • Horário: 22h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$10 até 23h/ R$15 após 23h (Entrada livre para os 50 primeiros). Informações: (27) 3019-8178.
  • ROOFTOP DA PRAIA - FORRÓ DO ROOFTOP
  • Horário: 20h. Com Trio Xamego e DJ Fabricio Bravim. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$20 até 22h/ R$30 após 22h.
  • FESTIVAL ASSADORES
  • Horário: 17h. Com Back to the Past. Endereço: Parque da Prainha, Vila Velha. Ingressos: Gratuito. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados