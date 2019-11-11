Autor da música 'Caneta Azul' prepara disco com produtor de Tiririca

Manoel Gomes e Laércio da Costa mostram a 'Caneta Azul' do maranhense Crédito: Ângelo Cunha e Guilherme Reis

Foi através do Whatsapp que Manoel Gomes ficou conhecido em todo o país. De uma mensagem a outra, os versos "caneta azul, azul caneta" viraram hit. Mas a "fama" do maranhense de 49 anos não deve parar por aí, já que ele lançará um álbum ainda neste ano.

"Não podemos deixar passar essa febre", afirma Laércio da Costa, que está produzindo o disco de Manoel. "Ele tem mais de 21 mil músicas, todas nesse estilo bem brega, mas é um fenômeno", completa o produtor musical, que compara Manoel a Tiririca, que estourou com a música "Florentina" (1996).

Costa afirma que estava em Dubai gravando um DVD quando foi chamado pelo programa Hora do Faro (Record) para produzir uma nova versão de "Caneta Azul". Assim que conheceu Manoel, ele decidiu embarcar na parceria e começou a preparar o álbum, que deverá ter 15 canções.