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Música

Autor da música 'Caneta Azul' prepara disco com produtor de Tiririca

'É um fenômeno', diz Laércio da Costa sobre maranhense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 19:57

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 19:57

Manoel Gomes e Laércio da Costa mostram a 'Caneta Azul' do maranhense Crédito: Ângelo Cunha e Guilherme Reis
Foi através do Whatsapp que Manoel Gomes ficou conhecido em todo o país. De uma mensagem a outra, os versos "caneta azul, azul caneta" viraram hit. Mas a "fama" do maranhense de 49 anos não deve parar por aí, já que ele lançará um álbum ainda neste ano. 
"Não podemos deixar passar essa febre", afirma Laércio da Costa, que está produzindo o disco de Manoel. "Ele tem mais de 21 mil músicas, todas nesse estilo bem brega, mas é um fenômeno", completa o produtor musical, que compara Manoel a Tiririca, que estourou com a música "Florentina" (1996). 

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Costa afirma que estava em Dubai gravando um DVD quando foi chamado pelo programa Hora do Faro (Record) para produzir uma nova versão de "Caneta Azul". Assim que conheceu Manoel, ele decidiu embarcar na parceria e começou a preparar o álbum, que deverá ter 15 canções. 
Apesar do ritmo brega escolhido por Manoel, que trabalha como segurança na cidade de Balsas (MA), Costa afirma que o disco será bastante eclético, podendo ter um pouco de pop, rock, axé e até reggae: "Conforme vier a inspiração", afirma ele, que já produziu nomes como Glória Stefan, Thaeme e Thiago e Zezé di Camargo e Luciano.

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