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Léo Magalhães diz que não vai regravar o hit 'Caneta Azul'

'A gente deseja muito sucesso ao Manoel e tomara que ele faça mais músicas assim'

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 10:51
Leo Magalhães, cantor Crédito: Reprodução/Instragram @leomagalhaesoficial
O cantor Léo Magalhães, 39, que repercutiu na internet a música "Caneta Azul", do maranhense Manoel Gomes, afirmou que não gravará a canção, apesar do sucesso que ela tem feito entre os internautas.
"'Caneta Azul' se transformou em um grande sucesso. Eu, particularmente, adorei a música. Postei cantando, postei o Manoel cantando", afirmou o cantor através do Instagram.

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"Circularam algumas notícias de que eu e meu empresário estaríamos querendo comprar os direitos autorais da música para gravar, mas isso não é verdade, isso é mentira. A gente deseja muito sucesso ao Manoel, que de uma semana para cá gravou a música cantando [...] e tomara que ele faça mais músicas assim, para a nossa alegria."
Os versos de "Caneta Azul" falam, melancolicamente, sobre a perda de uma caneta. O vídeo com Léo Magalhães cantando a música foi publicado na última semana. 
Artistas como Rodrigo Faro, Tirullipa e Simaria fizeram suas próprias versões da canção e também publicaram na internet. Diversos memes e recriações em cima da música surgiram no Twitter e Intagram nos últimos dias.

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