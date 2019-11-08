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Dono do hit 'Caneta Azul', Manoel Gomes faz show no ES

O vigilante vai deixar sua marca no próximo dia 17, na festa Sunset TMJ, em Jacaraípe, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 19:24

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 19:24

Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul" Crédito: Reprodução/Instagram @manoelgomesma
"Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra". O verso da canção do momento será entoado ao vivo por seu autor neste mês, no Espírito Santo. Depois de deixar marcada sua música na história de memes do Brasil, Manoel Gomes, dono do hit "Caneta Azul", se apresenta na Serra, no próximo dia 17 de novembro.
O vigilante maranhense é atração na festa Sunset TMJ, na Chácara Recanto dos Pássaros, em Jacaraípe. Além do fenômeno das redes sociais, a festa terá Paulo Henrique, Wallas Reys, Quentura do Forró, Fabiano Pizadinha, Styllys do Forró, Rony & Marcos, Naldo Leme e Junior Deejay. O repertório a ser apresentado além de "Caneta Azul" é um suspense, mas Manoel garante ter milhares de músicas escritas e prontas para gravar.
Os ingressos custam R$ 20 (1º lote/pista) e R$ 100 (open bar) e estão à venda em locais físicos. O próprio Manoel fez o convite para a festa nas redes sociais.

MANOEL GOMES

O vigilante Manoel Gomes ganhou fama há menos de um mês quando um amigo gravou ele cantando a música "Azul Caneta" e publicou no YouTube, no dia 20 de outubro. O vídeo passou a bombar após celebridades como Wesley Safadão cantar a música em seu show.

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O hit foi tão instantâneo que Alok logo fez um remix e tocou nos EUA e a canção foi parar no carrão importado de Neymar que também publicou o momento de curtição nas redes sociais.
Desde a publicação até o momento, o vídeo já tem mais de 18 milhões de visualizações. Confira abaixo.

SUNSET TMJ

  • Atrações: Manoel Gomes (Caneta Azul), Paulo Henrique, Wallas Reys, Junior Deejay, Quentura do Forró, Fabiano Pizadinha, Stylus do Forró, Rony & Marcos e Naldo Lemme
  • Quando: 17 de novembro, a partir das 14h
  • Onde: Chácara Recanto dos Pássaros - Rua Seis, 470, Jacaraípe, Serra
  • Ingressos: R$ 20 (1º lote/pista); R$ 30 (2º lote/pista); R$ 100 (1º lote/open bar)
  • Pontos de venda: Prenda Multi Shop; Magnata Multimarca (Feu Rosa); Country Ville (Laranjeiras); Cantão Lanches (Planalto Serrano); Bar do Bola (Novo Horizonte); Galinhão (Jardim Carapina); Bar do Jr (Jacaraípe); Quiosque do Cabeça (Jacaraípe); Comercial Menezes (Jacaraípe)

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