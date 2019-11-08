Dono do hit 'Caneta Azul', Manoel Gomes faz show no ES

Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul" Crédito: Reprodução/Instagram @manoelgomesma

"Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra". O verso da canção do momento será entoado ao vivo por seu autor neste mês, no Espírito Santo. Depois de deixar marcada sua música na história de memes do Brasil, Manoel Gomes, dono do hit "Caneta Azul", se apresenta na Serra, no próximo dia 17 de novembro.

O vigilante maranhense é atração na festa Sunset TMJ, na Chácara Recanto dos Pássaros, em Jacaraípe. Além do fenômeno das redes sociais, a festa terá Paulo Henrique, Wallas Reys, Quentura do Forró, Fabiano Pizadinha, Styllys do Forró, Rony & Marcos, Naldo Leme e Junior Deejay. O repertório a ser apresentado além de "Caneta Azul" é um suspense, mas Manoel garante ter milhares de músicas escritas e prontas para gravar.

Os ingressos custam R$ 20 (1º lote/pista) e R$ 100 (open bar) e estão à venda em locais físicos. O próprio Manoel fez o convite para a festa nas redes sociais.

MANOEL GOMES

O vigilante Manoel Gomes ganhou fama há menos de um mês quando um amigo gravou ele cantando a música "Azul Caneta" e publicou no YouTube, no dia 20 de outubro. O vídeo passou a bombar após celebridades como Wesley Safadão cantar a música em seu show.

O hit foi tão instantâneo que Alok logo fez um remix e tocou nos EUA e a canção foi parar no carrão importado de Neymar que também publicou o momento de curtição nas redes sociais.

Desde a publicação até o momento, o vídeo já tem mais de 18 milhões de visualizações. Confira abaixo.

SUNSET TMJ