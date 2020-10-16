Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) divulga os melhores de 2019

A exposição Tarsila Popular, de Tarsila do Amaral, ficou aberta até meia-noite no Masp. As últimas horas da exposição foram de entrada gratuita Crédito: Jardiel Carvalho/Folhapress

A Associação Brasileira de Críticos de Arte anunciou nesta sesta-feira, 16, os nomes dos vencedores do Prêmio ABCA, concedido anualmente a artistas visuais, curadores, críticos, autores e instituições culturais. A premiação deveria ter sido anunciada em maio, mas foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. A votação e a apuração dos resultados foi feita de forma virtual pelos cerca de 150 associados e se referem às personalidades e instituições que mais contribuíram para a cultura nacional em 2019, sendo o destaque maior a exposição Tarsila Popular, promovida pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Ainda em virtude da covid-19, o troféu criado pela artista Maria Bonomi será entregue aos premiados em cerimônia ainda sem data definida, prevista para 2021. Entre os premiados estão o escultor e curador Emanoel Araújo, criador e diretor do Museu Afro Brasil (prêmio Clarival do Prado Valladares por sua trajetória).

Iran do Espírito Santo ganhou o prêmio Mário Pedrosa (artista de linguagem contemporânea) e Cauê Alves foi agraciado com o prêmio Maria Eugênia Franco pela curadoria da exposição Burle Marx: Arte, Paisagem e Botânica, apresentada no MuBE (Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia).

O crítico José Roberto Teixeira Leite ganhou o prêmio Gonzaga Duque (crítico associado pela atuação durante o ano) e a crítica Annateresa Fabris recebeu o prêmio Mário de Andrade por sua trajetória.

O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam), de Recife, ganhou o prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade por sua programação.

A revista Arte! Brasileiros foi escolhida como veículo de difusão das artes visuais na mídia (prêmio Antônio Bento).