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Música

Aquiles Reis, integrante do MPB4, é o novo colunista do Divirta-se

Músico irá falar sobre lançamentos de CDs em seus textos, que serão publicados sempre às terças-feiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 09:01

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 09:01

Aquiles Reis
Integrante da banda MPB4 e colunista da Gazeta, Aquiles Reis Crédito: Reprodução/ Facebook Aquiles Reis
Integrante do grupo musical MPB4, Aquiles Reis estreará uma coluna no Divirta-se na próxima terça-feira, 2 de junho. Cantor com mais de 50 anos na estrada da música, ele falará sobre música em seus textos. A ênfase será nos novos discos independentes.
Reis conta que é uma tentativa de dar espaço para um tipo de música que não tem mais abertura. Adiciona que obras dos veteranos do ramo também serão contempladas. Muitas pessoas não têm como mostrar o seu trabalho, afirma.
O artista relata que, por saberem que escreve colunas, os artistas mandam inúmeros CDs para ele, ávidos com a expectativa de terem seu trabalho reconhecido. Levo isso com prazer, já boto em ação esse tipo de escrita há uns quinze anos pelo menos. explica Reis.
O vocalista e colunista - que, inclusive, já escreveu para o extinto Caderno 2, de A Gazeta - declara que tem a possibilidade de ajudar músicos de grande valor, mas que ficam invisíveis. Ninguém ouve, porque a rádio não vai tocar. Ninguém vê, porque a TV não vai mostrar, enfatiza.

CARREIRA

Aquiles Reis é a terceira voz do grupo MPB4. Seu último álbum foi lançado em 2016, O Sonho, a Vida, a Roda Viva!. Um DVD  do CD foi feito em comemoração aos 50 anos do grupo.
Reis conta que a formação musical começou a partir do grupo chamado CPC (Centro Popular de Cultura), de Niterói (RJ), uma organização ligada à União Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 1962. O primeiro a entrar no que se chamaria MPB4 foi Miltinho, depois Reis e, na sequência, Ruy Faria e o Magro. Isso foi antes do golpe de 64. Quando houve o golpe, os CPCs tiveram que encerrar as atividades, aí ficou aquele quarteto, relembra o cantor.
O grupo, que fez grande sucesso no país tocando MPB e samba, saiu de Niterói (RJ), para tentar a sorte na grande São Paulo. Reis informa que o objetivo era cantar no programa "O Fino da Bossa". A atração de TV ao vivo era apresentada pela cantora Elis Regina e Jair Rodrigues, que recebiam grandes nomes do cenário musical, como Tom Jobim e Dorival Caymmi. A gente assistia ele com avidez, comenta  Reis. 

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Após conseguirem o feito de cantar ao lado do ícone da música brasileira, Elis, com a ajuda de Chico de Assis, a carreira do grupo deslanchou e não faltavam convites para participações em programas de TV e rádio. É uma vida dedicada à música. Dá orgulho de olhar para trás e ver que já andamos de lá para cá, ressalta o cantor ao pontuar que poucos tem essa oportunidade.

TEMPOS DIFÍCEIS

A respeito dos tempos atuais, Aquiles Reis lamenta o problema da pandemia. Outro ponto que ressalta é a atuação do presidente da República. É lamentável, ele está sendo quase como um genocida. Muitos pretos e pobres irão morrer, revolta-se o cantor comovido.
Devido aos problemas causados pela disseminação do novo coronavírus, o artista está organizando uma campanha para angariar dinheiro para os músicos. É uma categoria que todo mundo é autônomo, todos estão sem emprego, exalta.

MPB4

Com a necessidade do isolamento social, a banda MPB4 não está ensaiando, tudo tem sido feito somente pelo telefone e computador. Reis compartilha que o meio que acharam para conseguir algum dinheiro foi criando o que chamam de coletivo MPB4: uma live que fizeram antes da quarentena, que contou com contribuições voluntárias dos fãs.
Reis enxerga a união como meio de promover a solidariedade e declarou que está tentando contato com músicos de grande visibilidade para auxiliar na mobilização. O foco é fazer uma live patrocinada, para realizar a arrecadação, esclarece.
Nós sempre fomos engajados na tentativa de combater a desigualdade no Brasil e se solidarizar, continuamos com a mesma disposição, só que agora com uma dificuldade dobrada, expõe sobre o posicionamento do grupo musical.

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