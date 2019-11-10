Apresentação do Casseta & Planeta em Vitória é cancelada

Previsto para acontecer em 22 de novembro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória, o espetáculo Casseta & Planeta 30 Anos foi cancelado. De acordo com o produtor Renato Grijó, responsável por trazer a apresentação para o Estado, o cancelamento se deu por conta de contratempos na agenda dos humoristas.
Há cerca de duas semanas, recebemos uma ligação dos produtores do Casseta dizendo que eles estavam com problemas de agenda. A mesma equipe informou que pretende arrumar uma data para remarcar o show em 2020. Estamos aguardando a confirmação, explica Gijó.
O produtor capixaba também informou que era praticamente inviável encontrar uma data para a apresentação ainda em 2019, por conta da proximidade com as festas de fim de ano. Ainda de acordo com Grijó, o tempo para trabalhar Casseta & Planeta 30 Anos na mídia era insuficiente. Quem já adquiriu os ingressos para do dia 22 de novembro deve procurar os administradores do site Eventim afim de conseguir o ressarcimento do dinheiro.
Na página oficial do grupo no Facebook, a reportagem constatou que, aparentemente, apenas o espetáculo de Vitória foi cancelado. Casseta & Planeta 30 Anos também contará com apresentações dias 15, 16 e 17, em São Paulo, e em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro.
NOSTALGIA
Em entrevista recente a A GAZETA, Hubert Aranha afirmou que o espetáculo serve para comemorar os 30 anos de estrada dos comediantes, ao mesmo tempo que consegue matar a saudade dos 20 anos dos humoristas longe dos tablados.
A proposta inicial da turnê é realizar apresentações em nove cidades. A ideia, para agora, é fazer algo menor, mais simples. Eu pensei em chamar de Vingadores, ou Sandy & Junior. Aí a gente vê como vai funcionar para aumentar isso depois, brinca Hubert, sem esconder a felicidade e a vontade dos cassetas de voltar aos palcos.