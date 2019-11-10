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Humor

Apresentação do Casseta & Planeta em Vitória é cancelada

Show, que serve para comemorar os 30 anos de estrada dos humoristas, estava marcada para 22 de novembro, no Álvares Cabral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 13:00

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 13:00

Casseta & Planeta Crédito: Nando Chagas
Previsto para acontecer em 22 de novembro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória, o espetáculo Casseta & Planeta 30 Anos foi cancelado. De acordo com o produtor Renato Grijó, responsável por trazer a apresentação para o Estado, o cancelamento se deu por conta de contratempos na agenda dos humoristas.
Há cerca de duas semanas, recebemos uma ligação dos produtores do Casseta dizendo que eles estavam com problemas de agenda. A mesma equipe informou que pretende arrumar uma data para remarcar o show em 2020. Estamos aguardando a confirmação, explica Gijó.

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O produtor capixaba também informou que era praticamente inviável encontrar uma data para a apresentação ainda em 2019,  por conta da proximidade com as festas de fim de ano. Ainda de acordo com Grijó, o tempo para trabalhar Casseta & Planeta 30 Anos na mídia era insuficiente. Quem já adquiriu os ingressos para do dia 22 de novembro deve procurar os administradores do site Eventim afim de conseguir o ressarcimento do dinheiro.
Na página oficial do grupo no Facebook, a reportagem constatou que, aparentemente, apenas o espetáculo de Vitória foi cancelado. Casseta & Planeta 30 Anos também contará com apresentações dias 15, 16 e 17, em São Paulo, e em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro.

NOSTALGIA

Em entrevista recente a A GAZETA, Hubert Aranha afirmou que o espetáculo serve para comemorar os 30 anos de estrada dos comediantes, ao mesmo tempo que consegue matar a saudade dos 20 anos dos humoristas longe dos tablados.
A proposta inicial da turnê é realizar apresentações em nove cidades. A ideia, para agora, é fazer algo menor, mais simples. Eu pensei em chamar de Vingadores, ou Sandy & Junior. Aí a gente vê como vai funcionar para aumentar isso depois, brinca Hubert, sem esconder a felicidade e a vontade dos cassetas de voltar aos palcos.

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