Apresentação do Casseta & Planeta em Vitória é cancelada

Casseta & Planeta Crédito: Nando Chagas

Previsto para acontecer em 22 de novembro, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória, o espetáculo Casseta & Planeta 30 Anos foi cancelado. De acordo com o produtor Renato Grijó, responsável por trazer a apresentação para o Estado, o cancelamento se deu por conta de contratempos na agenda dos humoristas.

Há cerca de duas semanas, recebemos uma ligação dos produtores do Casseta dizendo que eles estavam com problemas de agenda. A mesma equipe informou que pretende arrumar uma data para remarcar o show em 2020. Estamos aguardando a confirmação, explica Gijó.

O produtor capixaba também informou que era praticamente inviável encontrar uma data para a apresentação ainda em 2019, por conta da proximidade com as festas de fim de ano. Ainda de acordo com Grijó, o tempo para trabalhar Casseta & Planeta 30 Anos na mídia era insuficiente. Quem já adquiriu os ingressos para do dia 22 de novembro deve procurar os administradores do site Eventim afim de conseguir o ressarcimento do dinheiro.

Na página oficial do grupo no Facebook, a reportagem constatou que, aparentemente, apenas o espetáculo de Vitória foi cancelado. Casseta & Planeta 30 Anos também contará com apresentações dias 15, 16 e 17, em São Paulo, e em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro.

NOSTALGIA

Em entrevista recente a A GAZETA, Hubert Aranha afirmou que o espetáculo serve para comemorar os 30 anos de estrada dos comediantes, ao mesmo tempo que consegue matar a saudade dos 20 anos dos humoristas longe dos tablados. afirmou que o espetáculo serve para comemorar os 30 anos de estrada dos comediantes, ao mesmo tempo que consegue matar a saudade dos 20 anos dos humoristas longe dos tablados.