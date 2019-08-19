Casseta & Planeta volta aos palcos com Vitória no calendário

Hubert, Hélio de la Peña, Beto Silva, Marcelo Madureira e Cláudio Manoel rodam o país com a turnê Casseta ENTITY_amp_ENTITYPlaneta 30 anxs 2019 Crédito: Nando Chagas/divulgação

Se tornar uma referência é um objetivo na vida artística. Os humoristas do Casseta & Planeta conseguiram, mas não querem fazer disso um lugar de conforto. Depois de 20 anos, Beto Silva, Claudio Manoel, Hélio de La Peña, Hubert Aranha e Marcelo Madureira voltam aos palcos para mostrar que o bom humor não ficou no passado. Em Vitória, a apresentação acontece no dia 22 de novembro.

"É uma honra que o Casseta tenha se tornado essa referência, mas o lugar que queremos não é esse. A gente quer que as pessoas continuem gostando do nosso humor, e conquistar um público novo", afirma Hubert, em entrevista por telefone ao C2.

O grupo, que comemora 30 anos em 2019, está há 20 anos longe dos palcos, mas nunca perdeu o gosto pelo humor ao vivo. Para Hubert, o prazer das apresentações está na interação com o público. “Internet é bom, televisão é ótimo porque o sofá é maior. Mas no show a risada é na hora. A plateia está ali e também vira piada”.

Também por telefone, Beto Silva conta: “O humor hoje brinca menos com a atualidade. O Casseta, não. A gente brinca com o aqui e o agora. E Vitória vai virar piada também”. Ele confessa que a nova turnê surge também da saudade que o grupo sentia dos palcos. “Fizemos shows durante muitos anos, com o tempo, precisamos parar. Mas a gente sempre gostou muito e há um ano nos juntamos e tivemos a ideia de voltar a fazer show para comemorar 30 anos de carreira”.

Sempre lembrados por fazerem da polêmica a piada e sem meias palavras, os humoristas garantem que não vão amenizar para evitar críticas. Para Beto, “a ideia é levantar o assunto de forma engraçada, para fazer pensar sobre. O humor não tem lado, o lado é o lado da piada”.

Hubert explica que o caráter ácido é a essência da turma e tão necessário quanto antes. “É o que a galera vai encontrar. O nosso estilo é esse. É pesado, é forte, incisivo e é necessário. Você tem que rir do ridículo. Rindo você critica a sociedade e castiga a moral.”

Hubert também lembra que o politicamente correto (ou incorreto) não é uma pauta da atualidade. “Nas nossas primeiras apresentações, tínhamos um índio, um negro e um homossexual fazendo versões politicamente corretas de marchinhas de carnaval. A gente sempre falou disso, não vai mudar agora”.

PARA O ANTIGO PÚBLICO E PARA A NOVA GERAÇÃO

Relembrando alguns personagens que fizeram sucesso (como Seu Creysson, Acarajeth Love e Gavião Bueno) e as músicas que ficaram famosas (como o “Rap do Vagabundo” e “Pastor Josué”), os humoristas garantem que quem não conhece os trabalhos anteriores também vai dar muita risada.

"A geração mais nova vai curtir e entender. Não tem só piadas rememorando a nossa história, tem muito do que está acontecendo. Quem conhecia a gente vai ter mais referências, mas a geração mais nova também vai curtir bastante", afirma Beto. A apresentação também promete uma homenagem ao humorista Bussunda, que morreu em 2006, na Alemanha, quando acompanhava a Copa do Mundo.

A proposta inicial da turnê é de realizar apresentações em nove cidades, mas os humoristas confessam querer mais. “A ideia, para agora, é fazer algo menor, mais simples. Eu pensei em chamar de Vingadores, ou Sandy & Junior. Aí a gente vê como vai funcionar para aumentar isso depois”, brinca Hubert, sem esconder a felicidade e a vontade dos cassetas de voltar aos palcos.

O “Casseta & Planeta Tour 30 anxs 2019” chega a Vitória no dia 22 de novembro para uma apresentação na Sede Social do Álvares Cabral. As vendas estão abertas online.

SERVIÇO

"Casseta & Planeta Tour 30 anxs 2019"

Quando: 22 de novembro, às 20h - abertura dos portões às 19h

Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória