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'Anne with an E' terá história contada em versão mangá

Título será lançado em setembro nos EUA; não há previsão de publicação no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 15:07

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:07

Amybeth McNulty, 18, a protagonista da série
Amybeth McNulty, 18, a protagonista da série "Anne with an E" Crédito: Divulgação/Netflix
"Anne with an E", uma das histórias de maior sucesso disponíveis na plataforma da Netflix, ganhará uma adaptação em mangá, inspirada no livro original que serviu de base para a série.
A informação foi promovida nesta quinta-feira (23), durante a mesa redonda de editores de mangás realizada pela San Diego Comic-Con 2020.
A nova publicação, segundo o divulgado, se chamará "Anne de Green Gables", e será adaptada pela autora Crystal S. Chan. O mangá segue a história do livro, que narra a vida da garota ruiva Anne Shirley, adotada por pais fazendeiros.
A editora americana Udon Comics, que optou por "reviver" Anne, já oferece uma linha de clássicos da literatura mundial adaptados para a linguagem dos mangás. Segundo Erik Ko, responsável pela editora Udon, o mangá de Anne tem a aprovação dos herdeiros da autora do romance original, Lucy Maud Montgomery.
O título será lançado em setembro deste ano, mas apenas nos Estados Unidos, e já encontra-se em pré-venda. Não há previsão de publicação no Brasil.

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