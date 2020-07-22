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Netflix e criadores de 'Stranger Things' são acusados de plágio

Os criadores da série já foram processados no ano de 2018; a documentação encaminhada para a justiça, alega que a série plágio de um roteiro chamado 'Totem'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 15:49

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 15:49

Stranger Things é a série mais vista do Netflix
Stranger Things é a série mais vista do Netflix Crédito: Netflix
Após serem processados pelo ex-colaborador Charlie Kessler por plágio em 2018, os criadores da série "Stranger Things", os irmãos Matt e Ross Duffer, e a Netflix foram acusados pelo mesmo motivo, mas agora por uma empresa chamada Irish Rover Entertainment.
Segundo publicação do site The Wrap, a documentação já foi encaminhada para a justiça norte-americana e nela, alega que a série plágio de um roteiro chamado "Totem", escrito por Jeffrey Kennedey e registrado em nome da produtora.
A Irish Rover Entertainment afirma que a produção da Netflix plagiou o enredo, personagens, terma, diálogos e até mesmo o cenário como arte conceitual. Jeffrey Kennedy argumenta que não teria como a história não ser plagiada, já que teve a ideia após a morte de um amigo de infância com epilepsia.
Já a Netflix alega que o escritor de "Totem" pede uma reivindicação sem fundamento, principalmente após a empresa ter se recusado a pagá-lo. Eles também afirmam que os irmãos Duffer nunca escutaram falar sobre Jeffrey Kennedey ou "Totem", roteiro que nunca saiu do papel.
Coincidentemente, um dos co-escritores de "Totem" trabalhou na produção das duas primeiras temporadas de "Stranger Things". Aaron Sims foi o responsável pela produção de arte conceitual da série.
Sucesso ao redor do mundo, a série dos irmãos Duffer já alcançou recordes inéditos e até mesmo indicação no renomado prêmio do Emmy Awards. A 3ª temporada da série "Stranger Things", lançada ano passado, conquistou mais de 40,7 milhões de espectadores em poucos dias e se tornou a série mais vista na plataforma em seus primeiros quatro dias.
"Stranger Things" se prepara para ganhar a 4º temporada, que ainda não se sabe se é a última. Em março desse ano a Netflix divulgou um vídeo dos bastidores do encontro dos atores Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Joe Keery, para leitura dos novos episódios.

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