Seis séries que fizeram sucesso mostrando o cotidiano dos presídios

Por Dentro das Prisões mais Severas do Mundo (2016)

É impossível não começar a seleção com a série de Tom Fontana, que praticamente definiu um alto padrão de qualidade quando o assunto é divertimento home vídeo. Tanto que, passados 23 anos de seu lançamento, ainda é sucesso de streaming e continua chocando o público por conta de suas cenas violentíssimas. "Oz" conta a história de vida das pessoas detidas em uma prisão de segurança máxima. Os internos batalham para suprir suas próprias necessidades, lutando pelo poder, por dinheiro ou por apenas sobreviver. As seis temporadas estão disponíveis no Brasil em DVD.

Um dos primeiros grandes sucessos da Netflix, ao lado de "House of Cards". A trama é inspirada no livro de Piper Kerman, que conta sua experiência com a lavagem de dinheiro, o narcotráfico e sua condenação em um prisão federal feminina. Na telinha, Piper (Taylor Schilling, na melhor atuação da carreira) é sentenciada a cumprir 15 meses numa prisão feminina por tráfico de drogas e precisa dar um jeito no relacionamento morno com o noivo, Larry Bloom (Jason Biggs). Quando presa, Piper reencontra Alex Vause (Laura Prepon), sua ex-namorada. Destaque para o ótimo elenco de apoio, com nomes como Uzo Aduba, Danielle Brooks e Dascha Polanco. As sete temporadas estão disponíveis no streaming.

Uma das séries de prisões mais populares da história da TV americana, pois ainda conta com muitos seguidores fiéis, mesmo tendo sido encerrada há três anos. O programa é praticamente o único feito na carreira dos atores Dominic Purcell e Wentworth Miller. A trama soa como um clichê que sempre funciona. Irmão de Michael Scofield (Miller), Lincoln Burrows (Purcell) está no corredor da morte e será executado em alguns meses. Michael, então, decide assaltar um banco para ser preso e levado para a Penitenciária Estadual Fox River, o mesmo local onde seu irmão está cumprindo pena. A ideia é tirar Lincoln do lugar a todo custo. Cinco temporadas estão disponíveis no Amazon Prime Vídeo. Vale lembrar que rumores de uma sexta temporada começaram a correr neste ano.

Fenômeno de audiência na Netflix, a série espanhola conta com quatro temporadas disponíveis no serviço de streaming. Ambientada na penitenciária Cruz del Sur, a produção traz Macarena Ferreiro como protagonista, uma mulher inocente que acaba cometendo crimes fiscais e indo parar atrás das grades. Lá, conhece as presas mais perigosas e precisa aprender a lidar com este ambiente hostil se quiser sobreviver.

A representante brazuca da lista, com temporada em exibição na Netflix. Grandes atuações de Seu Jorge e da novata Naruna Costa. A história é tensa e questiona elementos como moralidade e protagonismo feminino em altos setores da sociedade. Anos 1990. Cristina (Naruna), uma honesta e dedicada advogada, descobre que o irmão desaparecido há anos está, na verdade, preso por ser líder de uma facção criminosa. Ela então é obrigada pela polícia a trabalhar como informante. Mas, à medida que se infiltra na facção, a moça começa a questionar seus valores sobre a lei e a justiça.