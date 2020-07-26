Seis séries que fizeram sucesso mostrando o cotidiano dos presídios

Com a quarentena e o isolamento social chegando ao quarto mês, por conta da pandemia da Covid-19, é muito comum que você, confinado, se sinta "prisioneiro" dentro de sua própria casa. Saber que a ação é supernecessária, na tentativa de deter o avanço do vírus, pode ser um consolo.
Se nem esse pensamento altruísta consegue lhe tirar dessa "fossa", saiba que poderia ser bem pior! imagine ficar confinado em um presídio real, tendo que conviver com companheiros de cela nada amistosos, correndo risco e vida e, ainda por cima, precisando encarar uma comida que (dizem) estar longe de ser preparada por um chef de um restaurante cinco estrelas. Com certeza, o crime não compensa.
Brincadeiras à parte, o "Divirta-se" listou algumas séries que mostram o cotidiano dos presídios. Muitas são premiadas, e consagram alguns astros com grandes atuações, como Uzo Aduba, e a inesquecível Crazy Eyes, de "Orange Is the New Black" (2013), ou mesmo J.K. Simmons, e seu mítico detento Vern Schillinger, de "OZ" (1997).
Por falar na atração concebida por Tom Fontana, mesmo lançado há 23 anos, o programa ainda é sucesso no serviço de streaming nos Estados Unidos, na recém-criada HBO Max, que deve aportar por aqui no primeiro semestre de 2021. A HBOGo retirou o programa televisivo de seu acervo no Brasil. Vamos à lista:
Por Dentro das Prisões mais Severas do Mundo (2016)
É impossível não começar a seleção com a série de Tom Fontana, que praticamente definiu um alto padrão de qualidade quando o assunto é divertimento home vídeo. Tanto que, passados 23 anos de seu lançamento, ainda é sucesso de streaming e continua chocando o público por conta de suas cenas violentíssimas. "Oz" conta a história de vida das pessoas detidas em uma prisão de segurança máxima. Os internos batalham para suprir suas próprias necessidades, lutando pelo poder, por dinheiro ou por apenas sobreviver. As seis temporadas estão disponíveis no Brasil em DVD.
Um dos primeiros grandes sucessos da Netflix, ao lado de "House of Cards". A trama é inspirada no livro de Piper Kerman, que conta sua experiência com a lavagem de dinheiro, o narcotráfico e sua condenação em um prisão federal feminina. Na telinha, Piper (Taylor Schilling, na melhor atuação da carreira) é sentenciada a cumprir 15 meses numa prisão feminina por tráfico de drogas e precisa dar um jeito no relacionamento morno com o noivo, Larry Bloom (Jason Biggs). Quando presa, Piper reencontra Alex Vause (Laura Prepon), sua ex-namorada. Destaque para o ótimo elenco de apoio, com nomes como Uzo Aduba, Danielle Brooks e Dascha Polanco. As sete temporadas estão disponíveis no streaming.
Uma das séries de prisões mais populares da história da TV americana, pois ainda conta com muitos seguidores fiéis, mesmo tendo sido encerrada há três anos. O programa é praticamente o único feito na carreira dos atores Dominic Purcell e Wentworth Miller. A trama soa como um clichê que sempre funciona. Irmão de Michael Scofield (Miller), Lincoln Burrows (Purcell) está no corredor da morte e será executado em alguns meses. Michael, então, decide assaltar um banco para ser preso e levado para a Penitenciária Estadual Fox River, o mesmo local onde seu irmão está cumprindo pena. A ideia é tirar Lincoln do lugar a todo custo. Cinco temporadas estão disponíveis no Amazon Prime Vídeo. Vale lembrar que rumores de uma sexta temporada começaram a correr neste ano.
Fenômeno de audiência na Netflix, a série espanhola conta com quatro temporadas disponíveis no serviço de streaming. Ambientada na penitenciária Cruz del Sur, a produção traz Macarena Ferreiro como protagonista, uma mulher inocente que acaba cometendo crimes fiscais e indo parar atrás das grades. Lá, conhece as presas mais perigosas e precisa aprender a lidar com este ambiente hostil se quiser sobreviver.
A representante brazuca da lista, com temporada em exibição na Netflix. Grandes atuações de Seu Jorge e da novata Naruna Costa. A história é tensa e questiona elementos como moralidade e protagonismo feminino em altos setores da sociedade. Anos 1990. Cristina (Naruna), uma honesta e dedicada advogada, descobre que o irmão desaparecido há anos está, na verdade, preso por ser líder de uma facção criminosa. Ela então é obrigada pela polícia a trabalhar como informante. Mas, à medida que se infiltra na facção, a moça começa a questionar seus valores sobre a lei e a justiça.
A série híbrida, que mistura documentário e reality, desvenda, como o título sugere, o cotidiano de várias prisões ao redor do mundo. A história funciona assim: um jornalista investigativo aceita passar alguns dias dentro da cadeia para conhecer de perto a realidade das pessoas que estão confinadas. O primeiro episódio da segunda temporada retrata um presídio da cidade de Porto Velho (RO). Em xeque, a constatação de que o sistema prisional no Brasil, de acordo com a série, segue a rotina das guerras de facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. São quatro temporadas disponíveis na Netflix.