Protagonista de 'Anne with an E' revela que é bissexual

Amybeth McNulty, 18, a protagonista da série "Anne with an E", revelou "acidentalmente" que é bissexual. A confirmação ocorreu após ela curtir e republicar em seu Instagram Stories um vídeo antigo feito por um fã, na qual ela aparece com uma placa dizendo "Anne Shirley é bi".
"Bom, eu acho que acidentalmente saí do armário (risos). Feliz Mês do Orgulho LGBT", escreveu McNulty em seu perfil no Twitter.
"Anne with an E" foi gravada entre 2017 e 2019, tendo sua terceira e última temporada lançada na Netflix no início de 2020. Celebridades como Juliana Paes, Mel Maia e Larissa Manoela já revelaram que assistiram à série.