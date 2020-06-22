Famosos

Protagonista de 'Anne with an E' revela que é bissexual

'Acho que acidentalmente saí do armário', brincou Amybeth McNulty
22 jun 2020 às 16:02

Amybeth McNulty, 18, a protagonista da série "Anne with an E" Crédito: Divulgação/Netflix
Amybeth McNulty, 18, a protagonista da série "Anne with an E", revelou "acidentalmente" que é bissexual. A confirmação ocorreu após ela curtir e republicar em seu Instagram Stories um vídeo antigo feito por um fã, na qual ela aparece com uma placa dizendo "Anne Shirley é bi".
"Bom, eu acho que acidentalmente saí do armário (risos). Feliz Mês do Orgulho LGBT", escreveu McNulty em seu perfil no Twitter.
"Anne with an E" foi gravada entre 2017 e 2019, tendo sua terceira e última temporada lançada na Netflix no início de 2020. Celebridades como Juliana Paes, Mel Maia e Larissa Manoela já revelaram que assistiram à série.

