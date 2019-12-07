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Anitta cancela show no interior de SP por crise de faringite

O show que aconteceria na sexta-feira(7), foi transferido para domingo (8) à noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 10:14

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 10:14

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta, 26, cancelou um show que faria na noite desta sexta-feira (6) em uma festa agropecuária em Avaré (a 265,5 km de São Paulo). Segundo comunicado divulgado pelos organizadores, a cantora teve uma crise de faringite. A apresentação foi transferida para domingo (8) à noite. 
"O voo da cantora estava programado para partir do Rio de Janeiro por volta das 18h30. Toda a equipe que acompanha Anitta em seus shows já estava em Avaré e sua estrutura de palco preparada para a apresentação desta noite", diz o comunicado da Emapa (Exposição Municipal Agropecuária de Avaré).

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Na quinta-feira (5), Anitta postou vídeos nas redes sociais contanto que estava doente, com febre. Na sexta-feira, antes de cancelar o show em Avaré, disse que estava poupando a voz.
A produção da festa lamentou o ocorrido e confirmou a apresentação de Kevinho, que já estava programada para acontecer no mesmo dia. No domingo, o espetáculo da cantora vai anteceder o show da dupla Jorge e Mateus. 
A festa agropecuária tem portões abertos e entrada gratuita, mas são comercializados ingressos para camarotes e área vip. De acordo com o comunicado dos organizadores, informações sobre o acesso a essas áreas especiais devem ser obtidas diretamente nos pontos de venda ou nos locais.

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