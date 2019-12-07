Anitta cancela show no interior de SP por crise de faringite

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta , 26, cancelou um show que faria na noite desta sexta-feira (6) em uma festa agropecuária em Avaré (a 265,5 km de São Paulo). Segundo comunicado divulgado pelos organizadores, a cantora teve uma crise de faringite. A apresentação foi transferida para domingo (8) à noite.

"O voo da cantora estava programado para partir do Rio de Janeiro por volta das 18h30. Toda a equipe que acompanha Anitta em seus shows já estava em Avaré e sua estrutura de palco preparada para a apresentação desta noite", diz o comunicado da Emapa (Exposição Municipal Agropecuária de Avaré).

Na quinta-feira (5), Anitta postou vídeos nas redes sociais contanto que estava doente, com febre. Na sexta-feira, antes de cancelar o show em Avaré, disse que estava poupando a voz.

A produção da festa lamentou o ocorrido e confirmou a apresentação de Kevinho, que já estava programada para acontecer no mesmo dia. No domingo, o espetáculo da cantora vai anteceder o show da dupla Jorge e Mateus.