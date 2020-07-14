Álbum de Dalai-lama lançado há uma semana chega ao topo da parada Billboard

Dalai Lama comemora 85 anos com álbum de estreia, Inner World Crédito: Divulgação

O líder espiritual do budismo tibetano, Dalai-lama, alcançou o primeiro lugar da lista New Age da Billboard, com o álbum "Inner World", lançado há apenas uma semana. O disco também está em oitava posição entre os álbuns mais vendidos no mundo.

As 11 faixas de "Inner World", lançado em 6 de julho -data de aniversário de Tenzin Gyatso, o 14º Dalai-lama-, tem mantras de sete Budas, conversas, meditações e frases da religião.

Em um vídeo de divulgação do álbum, publicado no site do líder espiritual, ele diz que o propósito de sua vida é "servir o máximo que puder" e que a música tem a capacidade de ajudar as pessoas de uma maneira que ele não consegue.

A ideia de "Inner World" surgiu de Junelle Kunin, uma estudante de dalai-lama, em 2015. As primeiras gravações do disco foram feitas na casa de dalai-lama, em Dharamsala, na Índia.