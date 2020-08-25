Academia do Cavaquinho: Salgadinho, ex-Katinguelê, dá aulas pela web

Pagodeiro Salgadinho dá aulas de cavaquinho em novo projeto Crédito: Reprodução/Instagram

Se você está chegando na casa dos 30 anos, provavelmente já se acabou de dançar (naquele churrascão esperto) ao som de clássicos como "Lua Vai", "Inaraí" e "Recado a Minha Amada", hits do Katinguelê. Ex-vocal do grupo, Salgadinho continua na ativa e atacando em várias frentes.

Além de lançar um sucesso atrás do outro (o último, "Reencontro", está bombando nas plataformas digitais desde junho), o músico começou a dar aulas de cavaquinho pela internet, em um projeto batizado Academia do Cavaquinho. A ideia é ensinar técnicas de aprendizagem e aperfeiçoamento do instrumento, tanto para iniciantes como para os mais experientes.

Ensinar sempre foi uma das minhas paixões", confessou Salgadinho, em um descontraído bate-papo pelo Zoom, com o "Divirta-se". "Desde que lancei a minha primeira aula em VHS, em 1993, sempre recebia milhares de pedidos para que retomasse o projeto", relembra.

De acordo com o músico, por conta da agenda cheia de compromissos, as aulas sempre foram ficando de lado. "Agora, 27 anos depois e, durante a quarentena, acabei tendo mais tempo e pude finalmente realizar essa vontade de voltar a ensinar".

Academia do Cavaquinho contará, inicialmente, com quatro módulos bases, somando cerca de 40 videoaulas. O curso poderá ser adquirido pela internet ao valor de R$ 554,10.

"Sei que hoje tem muitas informações na internet sobre como tocar o instrumento, mas os detalhes, de como fazer uma paletada perfeita, é preciso que um professor experiente passe para você", aconselha, dizendo que sua paixão pelo cavaquinho começou ainda moleque. "É coisa de família. Minha avó tocava cavaquinho. Ela me contou que, aos dois anos, 'sequestrei' o dela e não larguei mais", brinca, soltando uma risada contagiante.

"Preparei um dos bo?nus para essa turma, que é uma mentoria de 50 minutos via internet, mas apenas para os primeiros 50 inscritos. Os dez primeiros, ainda vão tocar uma música comigo em um show futuramente", detalha.

HITS

Salgadinho também comemora o sucesso de seus novos lançamentos musicais. Além da já citada Reencontro, que conta com a participação de Alexandre Pires, o pagodeiro lançou os singles Sol e Sal, com Ferrugem, Química do Amor, em parceria com Mumuzinho e Suel, e Sorte de Aprendiz, ao lado de Thiago Brava. Juntas, as faixas somam mais de 3.5 milhões de streamings nos apps de música e mais de 4 milhões de visualizações no YouTube.

O próximo lançamento já está agendado. "Será 'Chutando o Balde', uma música que curto bastante. Ela vai chegar às plataformas no início de setembro, juntamente com um videoclipe surpresa", anuncia.

Mesmo com um hit atrás do outro, Salgadinho assume que, após o fim da pandemia e o retorno das atividades, pretende levar a carreira de modo "mais light".