11ª temporada de 'Improvável' chega a Vitória com 'bastante improviso'

Elidio Sanna, Anderson Bizzocchi e Daniel Nascimento: os Barbixas, donos do espetáculo "Improvável" Crédito: WB Produções/Divulgação

Elidio Sanna, Anderson Bizzocchi e Daniel Nascimento - os Barbixas - já estão há 13 anos rodando com o espetáculo "Improvável" pelo Brasil afora. Nesta 11ª temporada da peça, eles retornam ao palco do Teatro da Ufes , em Vitória , prontos para mais uma sessão de puro improviso.

Desta vez, Rafael Pimenta, Andrei Moschetto e Daniel Tauszig acompanham o trio como improvisador convidado, mestre de cerimônias e músico. A peça nada mais é do que um grupo de comediantes e atores que se lançam no desafio de improvisar em cena com temas dados por eles e pela platéia aleatoriamente.

"A peça não tem preparação nenhuma de fato. Costumamos dizer que saia justa é nosso dia a dia. Passamos por muitos temas que não sabíamos o que era, nesses 13 anos, e para o público isso é sempre bom. Ou acertamos, o que significa 0,03% das vezes, ou falhamos miseravelmente como em 99,97% das vezes. E o público se diverte com a nossa cara", brinca Elidio, em entrevista ao Divirta-se.

Em mais de uma década no palco, o humorista admite que os temas que são levantados algumas vezes são repetidos. E esse ponto, na opinião dele, é o maior desafio atualmente. "É uma preocupação nossa quando montamos o espetáculo: como retirar temas diferentes do público mesmo depois de tanto tempo", diz.

Em seguida, continua: "Ainda que nosso treinamento seja para fazermos infinitas cenas diferentes com o mesmo tema é mais prazeroso improvisar com temas inéditos para gente".

Nesse meio tempo, também, o trio viu o cenário da peça mudar bastante. Depois de estudos, eles conseguiram aperfeiçoar a técnica e, é claro, a antiguidade do espetáculo ajuda. "Tivemos muitas 'horas de vôo' juntos. Isso inevitavelmente muda o jeito com que nos relacionamos", reitera, indicando que o entrosamento entre os atores colabora para o sucesso do teatro.

"Acho que nossa constância no YouTube, onde temos mais de 3 milhões de inscritos, e nosso trabalho em sala de ensaio também ajudaram na longevidade do espetáculo. Conseguimos sempre ter pessoas novas e veteranos em nossas platéia", corrobora.

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