11ª temporada de 'Improvável' chega a Vitória com 'bastante improviso'

Elidio Sanna, Anderson Bizzocchi e Daniel Nascimento - os Barbixas - já estão há 13 anos rodando com o espetáculo "Improvável" pelo Brasil afora. Nesta 11ª temporada da peça, eles retornam ao palco do Teatro da Ufes, em Vitória, prontos para mais uma sessão de puro improviso.
Desta vez, Rafael Pimenta, Andrei Moschetto e Daniel Tauszig acompanham o trio como improvisador convidado, mestre de cerimônias e músico. A peça nada mais é do que um grupo de comediantes e atores que se lançam no desafio de improvisar em cena com temas dados por eles e pela platéia aleatoriamente.
"A peça não tem preparação nenhuma de fato. Costumamos dizer que saia justa é nosso dia a dia. Passamos por muitos temas que não sabíamos o que era, nesses 13 anos, e para o público isso é sempre bom. Ou acertamos, o que significa 0,03% das vezes, ou falhamos miseravelmente como em 99,97% das vezes. E o público se diverte com a nossa cara", brinca Elidio, em entrevista ao Divirta-se.
Em mais de uma década no palco, o humorista admite que os temas que são levantados algumas vezes são repetidos. E esse ponto, na opinião dele, é o maior desafio atualmente. "É uma preocupação nossa quando montamos o espetáculo: como retirar temas diferentes do público mesmo depois de tanto tempo", diz.
Em seguida, continua: "Ainda que nosso treinamento seja para fazermos infinitas cenas diferentes com o mesmo tema é mais prazeroso improvisar com temas inéditos para gente".
Nesse meio tempo, também, o trio viu o cenário da peça mudar bastante. Depois de estudos, eles conseguiram aperfeiçoar a técnica e, é claro, a antiguidade do espetáculo ajuda. "Tivemos muitas 'horas de vôo' juntos. Isso inevitavelmente muda o jeito com que nos relacionamos", reitera, indicando que o entrosamento entre os atores colabora para o sucesso do teatro.
"Acho que nossa constância no YouTube, onde temos mais de 3 milhões de inscritos, e nosso trabalho em sala de ensaio também ajudaram na longevidade do espetáculo. Conseguimos sempre ter pessoas novas e veteranos em nossas platéia", corrobora.
SERVIÇO
- Cia. Barbixas em Improvável
- Local: Teatro Universitário - Ufes (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória)
- Data: 14 e 15 de março de 2020. Sábado: às 19h e 21h; Domingo: às 18h e 20h
- Ingressos: R$ 90 (setor A, térreo, inteira); R$ 80 (setor B, térreo, inteira); R$ 70 (mezanino, inteira) - Vendas por meio do Tudus.com.br