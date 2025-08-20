Reconhecimento facial já ajudou a prender 350 foragidos no ES
O sistema de reconhecimento facial do governo do Estado do Espírito Santo já ajudou na captura de 350 foragidos da Justiça. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (20). A tecnologia, lançada em setembro do ano passado dentro do programa Estado Presente, conta com câmeras instaladas em prédios e locais públicos, terminais do Sistema Transcol e 500 ônibus da frota.
Segundo a Secretaria de Segurança, quando o sistema aponta mais de 90% de compatibilidade entre uma imagem captada e a base de dados, um policial faz a conferência na central de monitoramento. Confirmado o mandado de prisão, uma equipe é acionada para abordar o suspeito e levá-lo à delegacia regional mais próxima.