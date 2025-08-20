Localizado

Morador do RJ desaparecido no ES é encontrado internado em hospital

João Batista do Nascimento, de 46 anos embarcou em um ônibus com destino a Paraíba mas foi deixado em um posto da PRF em Itapemirim, no dia 25 de julho

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:05

À esquerda, imagem divulgada pela família de João para ajudar a encontrá-lo. Ao centro, último registro dele até então, já em território capixaba. À direita, como ele foi encontrado Crédito: Montagem | Cedido por família

A família de João Batista do Nascimento, de 46 anos, localizou o pedreiro na terça-feira (19) em São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro, internado em um hospital da cidade. Os familiares viveram dias de angústia desde o desaparecimento dele no dia 25 de julho. Morador do Rio de Janeiro, ele embarcou em um ônibus com destino à Paraíba — onde auxiliaria na construção de uma casa, mas foi deixado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, João foi liberado no local e nunca mais havia sido visto.

Segundo a esposa, ele foi encontrado somente com a identidade no bolso, debilitado, sem as malas de viagem, celular e andando pela estrada em São Francisco do Itabapoana, que faz divisa com o Espírito Santo.

Pela Polícia Rodoviária Federal a família soube que o pedreiro teria surtado dentro do coletivo, momento em que o motorista o deixou na unidade policial. Após verificarem que não havia pendências judiciais contra ele, os agentes o liberaram às 1h30. Câmeras de segurança às quais a família teve acesso mostram João seguindo a pé em direção a um posto de combustíveis.

No momento do desaparecimento, ele vestia jaqueta jeans e blusa azul, calça jeans clara e boné bege. Ele carregava uma mochila nas costas e uma mala de mão roxa.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que, no dia 25 de julho, por volta de 1h30, um ônibus da Viação Itapemirim parou voluntariamente na Unidade Operacional da PRF em Safra após João pedir ao motorista para encerrar a viagem antes do destino. Em seguida, ele desembarcou por vontade própria, pediu a bagagem e afirmou que seguiria viagem de outra forma. O homem estava colaborativo, com plena capacidade física e sem necessidade de atendimento médico. Sem flagrante ou justificativa legal para retenção, João Batista deixou o local a pé, em direção a Cachoeiro de Itapemirim, e o ônibus seguiu viagem.

A reportagem acionou a Viação Itapemirim para informações sobre o desaparecimento, mas não houve retorno.

