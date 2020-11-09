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Televisão

Thriller As Viúvas, com Viola Davis, é o destaque da Tela Quente

Steve McQueen dirige o filme que é a adaptação de uma série britânica de sucesso nos anos 1980; veja o trailer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:47

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:47

Viola Davis em cena de As Viúvas
Viola Davis em cena de As Viúvas Crédito: Twentieth Century Fox
Houve o astro norte-americano Steve McQueen, que virou sinônimo de velocidade na tela - Fugindo do Inferno, Bullitt - e ganhará retrospectiva no ano que vem, no CCBB. E há o cineasta britânico, nascido em Londres, em 1969, e responsável por filmes como Fome, Shame e 12 Anos de Escravidão, que venceu o Oscar.
Negro, de ascendência caribenha, McQueen ganhou fama, e reconhecimento, como artista visual. Nesta segunda, 9, a Globo mostra na Tela Quente, às 23h, o thriller As Viúvas. É a adaptação de uma série britânica de sucesso nos anos 1980. Embora o foco não esteja no racismo, o tema aparece na trama, até porque a protagonista é interpretada por Viola Davis.
Vidas negras importam - para alguns. Logo no começo, o grupo de Liam Neeson é desmantelado - e morto - numa tentativa de assalto. Viola é sua viúva. Reúne as viúvas dos demais criminosos para um novo golpe. Michelle Rodriguez, Elizabeth Debick, Cynthia Erivo entram em cena. Elizabeth está em Tenet, nos cinemas. Há uma reviravolta importante no (pré)desfecho. Preste atenção na cena em que Colin Farrell, aspirante a político, dirige o carro da parte pobre de Chicago para a área das mansões. Ele não precisa dizer nada. A paisagem revela o estado do mundo.

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