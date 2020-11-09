Thriller As Viúvas, com Viola Davis, é o destaque da Tela Quente

Viola Davis em cena de As Viúvas Crédito: Twentieth Century Fox

Houve o astro norte-americano Steve McQueen, que virou sinônimo de velocidade na tela - Fugindo do Inferno, Bullitt - e ganhará retrospectiva no ano que vem, no CCBB. E há o cineasta britânico, nascido em Londres, em 1969, e responsável por filmes como Fome, Shame e 12 Anos de Escravidão, que venceu o Oscar.

Negro, de ascendência caribenha, McQueen ganhou fama, e reconhecimento, como artista visual. Nesta segunda, 9, a Globo mostra na Tela Quente, às 23h, o thriller As Viúvas. É a adaptação de uma série britânica de sucesso nos anos 1980. Embora o foco não esteja no racismo, o tema aparece na trama, até porque a protagonista é interpretada por Viola Davis.